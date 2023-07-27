Для побачень, роботи чи фінансів. Місячний календар вдалих днів на серпень 2023 — детально

Місячний календар зручний для тих, хто обожнює планувати та знати наперед, що чекає та до чого готуватися. Навіть під час війни люди намагаються для всього знайти час та жити повноцінним життям, наскільки це можливо. Читай у нашому матеріалі про місячний календар вдалих днів на серпень 2023.

Фази місяця у серпні 2023

Місяць, що зростає — 17-30 серпня.

Повня — 1, 31 серпня.

Спадний Місяць — 2-15 серпня.

Молодик — 16 серпня.

За фазами Місяця визначають і сприятливі та несприятливі дні. Ми детально опишемо їх для тебе, адже кожен рух Місяця може впливати на фінансові справи, настрої, можливості та перспективи.

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Місячний календар вдалих днів на серпень 2023

Сприятливі дні: 2-4, 6, 11, 21, 26 серпня.

Несприятливі дні: 1, 8, 16, 24, 31 серпня.

Таким чином, сприятливих днів у серпні буде сім. На них найкраще зробити багато планів, аби все йшло чудово. Нижче ми розповімо, що саме можна робити у вдалі дні серпня цього року.

Вдалі дні у серпні 2023

Читай детально, які дні найкраще підходять для сумлінної роботи, романтичних побачень, відпочинку чи обдумування свого життя. Усе це ми підготували для тебе, щоб ти зміг(-ла) запланувати важливе на цей місяць.

Місячний календар на 2-4 серпня

Хоча Місяць спадний, день буде сприятливим для командної роботи, обговорень та планування. Не звертайся до органів влади та не підписуй важливих документів.

Якщо ти відчуваєш багато сил та ресурсу, спрямуй їх у творчість, розвиток або читання. Цей час підходить для романтичних знайомств, нових хобі.

Місячний календар на 6 серпня

День може минути імпульсивно та поспішно, але якщо у тебе немає важливих справ, ти з цим легко впораєшся. Складну роботу краще відкласти на інший день.

Натомість день чудовий для спорту та духовних практик. Можна провести його на самоті, щоб відчути спокій та єднання з природою.

Місячний календар на 11 серпня

Робота з паперами та фінансами подарує успіх. Також цей день підходить для розумової діяльності, вивчення нового, написання тестів та іспитів.

У цей день справи в державних органах будуть вдалими, також можна змінювати місце проживання, подорожувати чи їхати у відрядження.

Місячний календар на 21 серпня

День, який найкраще присвятити відпочинку. На роботі можуть бути складні питання, які вимагають ретельного обдумування.

Цей день може бути вдалим для наукової діяльності, романтичного спілкування та обдумування життя. Ти матимеш багато енергії для себе та справ.

Місячний календар на 26 серпня

Сприятливий день для розв’язання давніх питань та проблем. 26 серпня можна позбуватися старих речей, робити генеральне прибирання, обдумувати, чи щирі люди навколо тебе.

День буде спокійним та приємним, без негативних моментів.

Раніше ми розповідали, чому не треба відкладати життя на потім.

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