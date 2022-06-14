Поради

“Подруга не хоче нічого планувати до кінця війни, як їй пояснити, чому не треба відкладати життя на потім?”

Богдана Макалюк, редакторка сайту 14 Червня 2022, 10:00
Чому не треба відкладати життя на потім через війну
Фото: Unsplash

Поради

“Що робити, якщо я не встигаю додому до комендантської години?”
Відповідає
Надія Матвєєва
Надія Матвєєва
телеведуча каналу СТБ

“Моєму песику часто стає зле, як надати першу допомогу тварині?”
Відповідає
Михайло Думнич
Михайло Думнич
Засновник курсів першої допомоги Save a Life

“Як переконати людину старшого віку спуститися в укриття?”
Відповідає
Марія Яцухненко
Марія Яцухненко
Кризова консультантка Служби турботи про психічне здоров’я БФ Право на захист

“Як вивчити англійську після 40 років?”
Відповідає
“Подруга не хоче нічого планувати до кінця війни, як їй пояснити, чому не треба відкладати життя на потім?”
Олександра Косач
Викладачка англійської мови

“Маю ламке волосся на кінчиках: бальзами та олійки не діють. Що робити?”
Відповідає
“Подруга не хоче нічого планувати до кінця війни, як їй пояснити, чому не треба відкладати життя на потім?”
Кузьма Хобзей
Лікар-дерматолог і трихолог
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