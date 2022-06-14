“Подруга не хоче нічого планувати до кінця війни, як їй пояснити, чому не треба відкладати життя на потім?”

Нині багато українців забороняють собі жити нормальним життям, адже в країні війна. Вони не планують відпустку, не дозволяють собі купити щось нове, адже “не на часі”. Проте в такому стані не можна довго жити, треба повернутися до звичного життя та почати планувати.

Тож практикуюча психологиня, ведуча Ранку у Великому Місті на ICTV Юлія Зорій розповіла, як дозволити собі жити без докорів сумління та чому варто це робити.

Застрягли у 24 лютого

— Як ти?

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— Та нормально. Вчуся якось жити, але точно без планів на майбутнє. А ви?

— А ми плануємо. Без планів важко. Вони додають впевненості та оптимізму, але й не заважають жити “тут і зараз”. Так і рятуємося.

Так виглядав уривок смс-листування з подругою. І я подумала, наскільки важливо й водночас важко ”почати” жити під час війни. Розберімося, чому важливо все-таки повертатися до звичного життя, наскільки це можливо, і як це зробити.

Як почати жити?

Насамперед спробуй прийняти ситуацію, що склалася. Бо саме прийняття закономірно йде в ланцюжку переживання горя після шоку, заперечення, агресії, суму. Це складно, але боротися з тим, на що ми не можемо вплинути, — безрезультатно. Дай собі час на усвідомлення, що попереднє життя повною мірою не повернеться після закінчення війни.

Треба налаштовувати себе на прийняття нової реальності й адаптацію до неї.

Далі — будь чесним із собою. Запитай себе: “Чому мені чи моїй сім’ї зараз це необхідно? Що буде зі мною/нами, якщо ми продовжимо собі забороняти жити тут і зараз?” Бо життя вже йде. І навряд чи хтось може гарантувати нам те безпечне завтра. Від нас не дуже залежить завтра, але точно до снаги зробити кращим наше сьогодні.

Маленькими кроками

Поступово почни планувати свій день, потім наступний, далі вихідні.

Спробуй щодня розписувати прості побутові справи: прибирання, ревізія поличок чи шаф тощо.

Склади список покупок та приблизне меню.

Сам процес планування допоможе відволіктися, а виконання цих завдань поступово повертатиме у звичний ритм життя. Обов’язково ввечері перевір, скільки зміг (змогла) виконати із запланованого, похвали себе за ці хоч і маленькі, але такі важливі кроки.

Дозуй час, який проводиш за переглядом новин. Залиш собі кілька Telegram-каналів чи ЗМІ, яким довіряєш, і слідкуй за ними у визначений час. Так ти обмежиш безперервний потік негативної інформації, після якої відчуваєш роздратованість, тривогу, страх.

Поступово повертай у своє життя фізичну активність: прогулянки, біг, ігри з дітьми, руханку тощо. Бо будь-яка фізична дія допоможе зменшити емоційне навантаження.

Дозволяй собі емоції, ділися переживаннями з близькими, говори з ними про свої почуття. Разом легше пережити критичний момент.

Не на часі

Будь готовий(-а), що тебе можуть засуджувати, звинувачувати. На жаль, це найпростіший спосіб дати волю своїй агресії.

За можливості мінімізуй спілкування з такими людьми й пам’ятай, що це лише твоє життя і ти несеш відповідальність за нього.

Твоя мета — зберегти себе, заново навчитися жити максимально комфортно та щасливо, наскільки це можливо і наскільки дозволяють умови, в яких ти перебуваєш.

Війна виснажила нас і фізично, і морально. Раніше ми детально розповідали про втому від війни: якою вона буває та як її подолати.

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