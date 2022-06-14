“Подруга не хоче нічого планувати до кінця війни, як їй пояснити, чому не треба відкладати життя на потім?”

Нині багато українців забороняють собі жити нормальним життям, адже в країні війна. Вони не планують відпустку, не дозволяють собі купити щось нове, адже “не на часі”. Проте в такому стані не можна довго жити, треба повернутися до звичного життя та почати планувати.
Тож практикуюча психологиня, ведуча Ранку у Великому Місті на ICTV Юлія Зорій розповіла, як дозволити собі жити без докорів сумління та чому варто це робити.
— Як ти?
— Та нормально. Вчуся якось жити, але точно без планів на майбутнє. А ви?
— А ми плануємо. Без планів важко. Вони додають впевненості та оптимізму, але й не заважають жити “тут і зараз”. Так і рятуємося.
Так виглядав уривок смс-листування з подругою. І я подумала, наскільки важливо й водночас важко ”почати” жити під час війни. Розберімося, чому важливо все-таки повертатися до звичного життя, наскільки це можливо, і як це зробити.
Насамперед спробуй прийняти ситуацію, що склалася. Бо саме прийняття закономірно йде в ланцюжку переживання горя після шоку, заперечення, агресії, суму. Це складно, але боротися з тим, на що ми не можемо вплинути, — безрезультатно. Дай собі час на усвідомлення, що попереднє життя повною мірою не повернеться після закінчення війни.
Треба налаштовувати себе на прийняття нової реальності й адаптацію до неї.
Треба налаштовувати себе на прийняття нової реальності й адаптацію до неї.
Далі — будь чесним із собою. Запитай себе: “Чому мені чи моїй сім’ї зараз це необхідно? Що буде зі мною/нами, якщо ми продовжимо собі забороняти жити тут і зараз?” Бо життя вже йде. І навряд чи хтось може гарантувати нам те безпечне завтра. Від нас не дуже залежить завтра, але точно до снаги зробити кращим наше сьогодні.
Сам процес планування допоможе відволіктися, а виконання цих завдань поступово повертатиме у звичний ритм життя. Обов’язково ввечері перевір, скільки зміг (змогла) виконати із запланованого, похвали себе за ці хоч і маленькі, але такі важливі кроки.
Дозуй час, який проводиш за переглядом новин. Залиш собі кілька Telegram-каналів чи ЗМІ, яким довіряєш, і слідкуй за ними у визначений час. Так ти обмежиш безперервний потік негативної інформації, після якої відчуваєш роздратованість, тривогу, страх.
Поступово повертай у своє життя фізичну активність: прогулянки, біг, ігри з дітьми, руханку тощо. Бо будь-яка фізична дія допоможе зменшити емоційне навантаження.
Поступово повертай у своє життя фізичну активність: прогулянки, біг, ігри з дітьми, руханку тощо. Бо будь-яка фізична дія допоможе зменшити емоційне навантаження.
Дозволяй собі емоції, ділися переживаннями з близькими, говори з ними про свої почуття. Разом легше пережити критичний момент.
Будь готовий(-а), що тебе можуть засуджувати, звинувачувати. На жаль, це найпростіший спосіб дати волю своїй агресії.
За можливості мінімізуй спілкування з такими людьми й пам’ятай, що це лише твоє життя і ти несеш відповідальність за нього.
За можливості мінімізуй спілкування з такими людьми й пам’ятай, що це лише твоє життя і ти несеш відповідальність за нього.
Твоя мета — зберегти себе, заново навчитися жити максимально комфортно та щасливо, наскільки це можливо і наскільки дозволяють умови, в яких ти перебуваєш.
Війна виснажила нас і фізично, і морально. Раніше ми детально розповідали про втому від війни: якою вона буває та як її подолати.
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