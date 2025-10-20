Международный День повара 2025: когда отмечают и какие существуют традиции по всему миру

Каждый год 20 октября кулинары всего мира отмечают профессиональный праздник. Его основал конгресс Всемирной ассоциации кулинарных сообществ в 2004 году. День повара: когда отмечают и какие существуют традиции в разных странах мира — читай в материале.

День повара 2025: когда отмечают и как появился праздник

День повара 2025 — праздник довольно молодой. Во Всемирную ассоциацию сообществ шеф-поваров, которая основала праздник, входят примерно восемь миллионов человек со всех концов света, а потому их мнения было достаточно для утверждения этого праздника.

Международный день повара 2025: где отмечают

Известно, что этот день отмечают профессионалы в 70 странах мира. 20 октября проводят кулинарные конкурсы, мастер-классы и акции, участие в которых принимают повара крупнейших ресторанов и кафе, представители этой отрасли.

Оценивают не только по скорости приготовления и вкусу, но и учитывают новаторский подход к привычным сочетаниям продуктов, а также презентацию блюда.

Также проводятся различные дегустации, на которых собирают много людей разных профессий.

Международный день повара и кулинара: как празднуют в Украине

Если ты думаешь над тем, когда день повара в Украине, то у нас празднуют профессионалы два раза в год. Ведь кроме международного праздника 20 октября, существует День работников пищевой промышленности.

Его отмечают 15 октября (в третье воскресенье месяца). Этот день считается профессиональным праздником работников пищевой промышленности Украины.

Его учредили в 1995 году указом президента Украины Леонида Кучмы в поддержку инициативы работников пищевой промышленности, а также профессиональных союзов.

Международный день повара в 2025 году: что еще известно о празднике в Украине

Шеф-повара в разных городах нашей страны устраивают различные мероприятия в этот день. Например:

обновляют меню своих заведений;

презентуют новые вкусовые сочетания;

проводят дегустацию;

состязаются в различных конкурсах;

проводят фестивали и ярмарки;

получают награды на премиях.

Многие повары стали защитниками Украины. Мы рассказывали о бойце ДШВ, сменившем кухню на передовую.

