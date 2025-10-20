Міжнародний День кухаря 2025: коли відзначають і які існують традиції по всьому світу

Щороку 20 жовтня кулінари всього світу святкують професійне свято. Його започаткував конгрес Всесвітньої асоціації кулінарних спільнот у 2004 році. День кухаря: коли відзначають та які існують традиції у різних країнах світу — читай у матеріалі.

День кухаря 2025 року: коли відзначають і як з’явилося свято

День кухаря 2024 — свято досить молоде. У Всесвітню асоціацію спільнот шеф-кухарів, яка заснувала свято, входять приблизно вісім мільйонів людей з усіх кінців світу, а тому їхньої думки було достатньо для започаткування цього свята.

Міжнародний день кухаря 2025: де відзначають

Відомо, що цього дня свято відзначають професіонали у 70 країнах світу. 20 жовтня проводять кулінарні конкурси, майстер-класи та акції, участь у яких беруть кухарі найбільших ресторанів та кафе, представники цієї галузі.

Оцінюють не тільки за швидкістю та смаком, але й враховують новаторський підхід до звичних поєднань продуктів, а також презентацію страви.

Також проводяться різноманітні дегустації, де збирають багато людей різних професій.

Міжнародний день кухаря та кулінара: як святкують в Україні

Якщо ти думаєш, коли День кухаря в Україні, то у нас святкують професіонали двічі на рік. Адже крім міжнародного свята 20 жовтня, існує День працівників харчової промисловості.

Його відзначають 15 жовтня (у третю неділю місяця). Це свято вважається професійним святом працівників харчової промисловості України.

Його заснували 1995 року указом президента України Леоніда Кучми на підтримку ініціативи працівників харчової промисловості, а також професійних спілок.

Міжнародний день кухаря у 2025 році: що ще відомо про свято в Україні

Шеф-кухарі у різних містах нашої країни влаштовують різноманітні заходи в цей день. Наприклад:

оновлюють меню своїх закладів;

презентують нові смакові поєднання;

проводять дегустації;

змагаються у різних конкурсах;

проводять фестивалі та ярмарки;

одержують нагороди на преміях.

Чимало кухарів стали захисниками України. Ми розповідали про бійця ДШВ, який змінив кухню на передову.

