Модная обувь на лето 2024 — удобство и красота как главный тренд сезона

Готовишься к долгим летним прогулкам? Что ж, обувь должна быть удобной и практичной. Но в этом году красота и комфорт соединились в один микс, а значит, беспокоиться за ноги не придется.

Рассказывая, какая модная обувь на лето 2024 актуальна, мы можем порадовать — в целом тренды этого года беспокоятся о здоровье ног и не предлагают слишком длинных каблуков.

Модная обувь на лето — удобная, но стильная обувь для активно времяпрепровождения

Балетки-тапочки. Сделанная из тонкой ткани или сетки, эта пара точно понадобится тебе для пеших прогулок и повседневных дел.

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Балетки Мэри Джейн. Этот нежный и очень женственный тренд появился еще в прошлом году и продолжает шагать в мире моды. Так что не отказывай себе в удовольствии приобрести эту комфортную и красивую пару обуви.

Шлепанцы. Неизменный тренд на жаркое лето. В них можно пойти как на пляж, так и по своим делам.

Узкие кроссовки. Тренды 2000-х на кроссовки типа Adidas Campus возвращаются. Бери во внимание не только классические белые и черные цвета, но и яркую цветовую палитру.

Ковбойские сапоги. Необычный выбор для лета, но тренд на элементы Дикого Запада возвращается. Надевать их можно под все что угодно — джинсы, юбка, платья и т.д.

Сетчатая обувь. Поздравляем всех, кто любит носить обувь с дополнительной вентиляцией кожи, ведь теперь она официально стала трендом 2024 года. Смело покупай или доставай из шкафа свою пару сетчатых балеток.

Летняя обувь для женщин — если хочется эстетики и высоких каблуков

Тренд на комфорт не убедил и хочется надеть каблуки? Что ж, тренды этим летом предусмотрели и это. Показываем женскую летнюю обувь на каблуке.

Мюли. Это обувь, похожая на тапочки. Еще в 40-х годах прошлого века похожую обувь носили дома вместе с шелковыми халатами. А теперь они вернулись в моду в сочетании с каблуками kitten hills. Это каблук, высота которого не превышает несколько сантиметров, так что носить их очень удобно.

Kitten heels. Каблуки, на которых можно бегать — это точно об этой паре. Обувь была широко представлена ​​на показах модных домов. Обычно kitten heels сочетают с еще одной модной формой босоножек — слингбеками.

Высокие и стойкие каблуки. Если крохотные каблуки — не твой формат, можно выбрать высокий, но устойчивый каблук. Ведь трендом, наконец, остается комфорт.

А об общих трендах моды весна-лето 2024 года мы рассказывали в нашем материале.

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