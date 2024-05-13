Модне взуття на літо 2024 — зручність та краса як головний тренд сезону

Готуєшся до довгих літніх прогулянок? Що ж, взуття має бути зручним та практичним. Але цього року краса та комфорт поєдналися в один мікс, а отже перейматися за ноги не доведеться.
Ми розкажемо про модне взуття на літо 2024 і можемо потішити – загалом цьогорічні тренди турбуються про здоров’я ніг та не пропонують занадто довгих підборів.
Балетки-капці. Зроблені з тонкої тканини або сітки, ця пара точно знадобиться тобі для піших прогулянок та повсякденних справ.
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Балетки Мері Джейн. Цей ніжний та дуже жіночний тренд з’явився ще минулого року та продовжує крокувати у світі моди. Тож не відмовляй собі у задоволенні придбати цю комфортну та гарну пару взуття.
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Допис, поширений Elodie Romy (@elodieromy)
Шльопанці. Незмінний тренд на спекотне літо. В них можна піти як на пляж, так і у своїх справах.
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Допис, поширений XOXO MARY JANE (@_xoxomaryjaneofficial_)
Вузькі кросівки. Тренди 2000-х на кросівки на кшталт Adidas Campus повертаються. Зверни увагу не лише на класичні білі та чорні кольори, але на яскраву колірну палітру.
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Ковбойські чоботи. Незвичний вибір для літа, однак тренд на елементи Дикого Заходу повертається. Вдягати їх можна під будь-що — джинси, спідниця, сукні тощо.
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Допис, поширений Ari Fournier (@ariloufournier)
Сітчасте взуття. Вітаємо всіх, хто любить носити взуття з додатковою вентиляцією шкіри, адже тепер воно офіційно стало трендом 2024 року. Сміливо купуй або діставай із шафи свою пару сітчастих балеток.
Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Ukrainian footwear brand LOOKIE ATELIER ???????? (@lookie_atelier)
Допис, поширений Ukrainian footwear brand LOOKIE ATELIER ???????? (@lookie_atelier)
Тренд на комфорт не переконав і хочеться вдягнути підбори? Що ж, тренди цього літа передбачили й це. Показуємо жіноче літнє взуття на підборах.
Мюлі. Це взуття, що схоже на капці. Ще в 40-х роках минулого століття схоже взуття носили вдома разом з шовковими халатами. А тепер вони повернулися у моду в поєднанні з підборами kitten hills. Це підбор, висота якого не перевищує декілька сантиметрів, тож носити їх дуже зручно.
Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Muse Shoes (@museshoes)
Допис, поширений Muse Shoes (@museshoes)
Kitten heels. Підбори, на яких можна бігати — це точно про цю пару. Взуття було широко представлене на цьогорічних показах модних будинків. Зазвичай kitten heels поєднують з ще однією модною формою босоніжок — слінгбеками.
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Допис, поширений Miraton.ua (@miraton.ua)
Високі та стійкі підбори. Якщо крихітні підбори — не твій формат, можна обрати високий, але стійкий підбор. Адже трендом врешті залишається комфорт.
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Допис, поширений Взуття Україна❤️ Туфлі, підбори, босоніжки, кросівки, кеди (@hochu_kabluki)
А про загальні тренди моди весна-літо 2024 ми розповідали в нашому матеріалі.
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