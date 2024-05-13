Модне взуття на літо 2024 — зручність та краса як головний тренд сезону

Готуєшся до довгих літніх прогулянок? Що ж, взуття має бути зручним та практичним. Але цього року краса та комфорт поєдналися в один мікс, а отже перейматися за ноги не доведеться.

Ми розкажемо про модне взуття на літо 2024 і можемо потішити – загалом цьогорічні тренди турбуються про здоров’я ніг та не пропонують занадто довгих підборів.

Модне взуття на літо — зручне, але стильне взуття для активно проведення часу

Балетки-капці. Зроблені з тонкої тканини або сітки, ця пара точно знадобиться тобі для піших прогулянок та повсякденних справ.

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Балетки Мері Джейн. Цей ніжний та дуже жіночний тренд з’явився ще минулого року та продовжує крокувати у світі моди. Тож не відмовляй собі у задоволенні придбати цю комфортну та гарну пару взуття.

Шльопанці. Незмінний тренд на спекотне літо. В них можна піти як на пляж, так і у своїх справах.

Вузькі кросівки. Тренди 2000-х на кросівки на кшталт Adidas Campus повертаються. Зверни увагу не лише на класичні білі та чорні кольори, але на яскраву колірну палітру.

Ковбойські чоботи. Незвичний вибір для літа, однак тренд на елементи Дикого Заходу повертається. Вдягати їх можна під будь-що — джинси, спідниця, сукні тощо.

Сітчасте взуття. Вітаємо всіх, хто любить носити взуття з додатковою вентиляцією шкіри, адже тепер воно офіційно стало трендом 2024 року. Сміливо купуй або діставай із шафи свою пару сітчастих балеток.

Літнє взуття для жінок — якщо хочеться естетики та високих підборів

Тренд на комфорт не переконав і хочеться вдягнути підбори? Що ж, тренди цього літа передбачили й це. Показуємо жіноче літнє взуття на підборах.

Мюлі. Це взуття, що схоже на капці. Ще в 40-х роках минулого століття схоже взуття носили вдома разом з шовковими халатами. А тепер вони повернулися у моду в поєднанні з підборами kitten hills. Це підбор, висота якого не перевищує декілька сантиметрів, тож носити їх дуже зручно.

Kitten heels. Підбори, на яких можна бігати — це точно про цю пару. Взуття було широко представлене на цьогорічних показах модних будинків. Зазвичай kitten heels поєднують з ще однією модною формою босоніжок — слінгбеками.

Високі та стійкі підбори. Якщо крихітні підбори — не твій формат, можна обрати високий, але стійкий підбор. Адже трендом врешті залишається комфорт.

А про загальні тренди моди весна-літо 2024 ми розповідали в нашому матеріалі.

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