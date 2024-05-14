Це топ-10 найстильніших кросівок 2024. Розповідаємо про вдалі кольори та фасони

Надворі теплішає, весна вже настала, а це означає, що скоро чоботи та інше зимове взуття піде спочивати до шафи. Якщо ти вже шукаєш модні кросівки 2024 року та як їх стилізувати, ми саме ділимося такою добіркою для жінок та чоловіків.

Модні кросівки 2024: головні тренди

Цього року мода й тренди милостиві, тож кожен знайде собі щось до душі. Тим паче знову стильними стали моделі, про які всі почали забувати. Тож ми трохи детальніше пройдемося модними кросівками та розповімо про топ-10 фасонів і кольорів.

Рожевий колір

Рожеві кеди та кросівки впевнено очолюють модні тренди взуття 2024. Фаворитами в цьому кольорі вже вибрали Adidas Gazelle, Nike Waffle Debut Vintage, а також Persephone. Але не варто бігти за брендами, вибирай саме ту пару, яка припаде до душі!

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Кросівки у стилі ретро цілковито змінять твої образи. Такими, наприклад, є Adidas Sambas чи Puma Super Liga.

Converse класичні та з масивною підошвою

Нарешті всі поціновувачі класики відчують себе модниками. Адже цього року високі кеди повертаються до трендів. З новинок тут масивна підошва. Ти можеш об’єднати кілька сучасних тенденцій, і вибрати кеди з екологічних матеріалів.

Металевий колір

Металевий колір давно та впевнено увірвався в тренди. І на взуття це вплинуло також. На 2024 рік придивися до кросівок металевого кольору, з блискітками, вставками чи металевими акцентами. Таке взуття чудово підійде на вечір.

Поєднання шкіри та замші

Поєднання різних текстур та тканин — ще один тренд, який сподобався багатьом. Шкіра та замша створюють цілісну картинку, а стилізувати таке взуття можна і з костюмами, і навіть з легкими літніми сукнями. Такі універсальні моделі вже випустили: New Balance 2002R, Miu Miu x New Balance 530, Nike Blazer Low ’77.

Еко

Кросівки та кеди, виготовлені з екологічних та перероблених матеріалів — у топі трендів. Багато онлайн-платформ почали навіть маркувати такі товари спеціальними знаками “planet friendly” та подібними.

Тому дбати про природу та бути стильним (-ою) цьогоріч нескладно.

Veja V-90

Кросівки Veja стали популярними через м’яку шкіру, що отримують з сертифікованих ферм в Уругваї. А виробництво підтримує місцеві громади. Бренд використовує органічну бавовну, тому відповідально ставиться до природи.

Easy On, Easy Off

Зручність — один з головних трендів цього року. Тому все більше уваги отримує взуття, що легко взувається та знімається. Так, ера сліпонів повертається. Тож можеш уже підшукувати собі щось на теплу весну чи літо.

Nike Pegasus 40

Класичні спортивні кросівки цього року також варто мати у гардеробі. Їх можна взувати до спортзалу чи стилізувати з костюмами та сукнями. Це, як-то кажуть, база.

Светровий принт

Кросівки, що нагадують теплий та затишний светр, у 2024 році також здобули увагу. Тому можна сміливо вибирати на весну-осінь 2024 кросівки з в’язаними текстурами, тканинними вставками.

Раніше ми розповідали про сучасні тенденції екологічної моди.

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