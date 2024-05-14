Это топ-10 самых стильных кроссовок 2024. Рассказываем об удачных цветах и фасонах

На улице теплеет, весна уже наступила, а это значит, что скоро ботинки и прочая зимняя обувь пойдут отдыхать в шкаф. Если ты уже ищешь модные кроссовки 2024 и как их стилизовать, мы делимся такой подборкой для женщин и мужчин.

Модные кроссовки 2024: главные тренды

В этом году мода и тренды милостивы, так что каждый найдет себе что-то по душе. Тем более снова стильными стали модели, о которых все начали забывать. Так что мы немного подробнее пройдемся модными кроссовками и расскажем о топ-10 фасонах и цветах.

Розовый цвет

Розовые кеды и кроссовки уверенно возглавляют модные тренды обуви 2024. Фаворитами в этом цвете уже выбрали Adidas Gazelle, Nike Waffle Debut Vintage, а также Persephone. Но не стоит бежать за брендами, выбирай именно ту пару, которая придется по душе!

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Олдскул

Кроссовки в стиле ретро полностью изменят твои образы. Такими, например, являются Adidas Sambas или Puma Super Liga.

Converse классические и с массивной подошвой

Наконец-то все ценители классики почувствуют себя модниками. Ведь в этом году высокие кеды возвращаются в тренды. Из новинок здесь массивная подошва. Ты можешь объединить несколько современных тенденций и выбрать кеды из экологичных материалов.

Металлический цвет

Металлический цвет давно и уверенно ворвался в тренды. И на обувь это повлияло тоже. На 2024 год присмотрись к кроссовкам металлического цвета с блестками, вставками или металлическими акцентами. Такая обувь отлично подойдет на вечер.

Сочетание кожи и замши

Сочетание различных текстур и тканей — еще один тренд, который понравился многим. Кожа и замша создают целостную картинку, а стилизовать такую обувь можно и с костюмами, и даже с легкими летними платьями. Такие универсальные модели уже выпустили: New Balance 2002, Miu Miu x New Balance 530, Nike Blazer Low ’77.

Эко

Кроссовки и кеды, изготовленные из экологичных и переработанных материалов — в топе трендов. Многие онлайн-платформы начали даже маркировать такие товары специальными знаками “planet friendly” и подобными.

Поэтому заботиться о природе и быть стильным (-ой) в этом году несложно.

Veja V-90

Кроссовки Veja стали популярными из-за мягкой кожи, которую получают на сертифицированных фермах в Уругвае. А производство поддерживает местные общины. Бренд использует органический хлопок, поэтому ответственно относится к природе.

Easy On, Easy Off

Удобство — один из главных трендов этого года. Поэтому все больше внимания получает обувь, которая легко обувается и снимается. Да, эра слипонов возвращается. Так что можешь уже подыскивать себе что-нибудь на теплую весну или лето.

Nike Pegasus 40

Классические спортивные кроссовки в этом году тоже следует иметь в гардеробе. Их можно обувать в спортзал или стилизовать с костюмами и платьями. Это, как говорится, база.

Принт свитер

Кроссовки, напоминающие теплый и уютный свитер, в 2024 году также получили много внимания. Поэтому можно смело выбирать на весну-осень 2024 кроссовки с вязаными текстурами, тканевыми вставками.

Раньше мы рассказывали о современных тенденциях экологической моды.

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