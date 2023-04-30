Оверсайз, черные или с принтом: модные футболки 2023

Футболка считается универсальным предметом женского гардероба. Она отлично подходит под любой низ, хорошо дополняет верх, практична в разные времена года.

Ведь еще несколько сезонов назад инфлюенсеры начали сочетать эту одежду с лонгсливами (в холодное время года). Модные футболки 2023: интересные сочетания, цвета и образы — читай в материале.

Модные футболки 2023 с принтом

Футболка с принтом — это один из самых простых, но эффективных способов для самовыражения. На ней может быть изображен твой любимый персонаж из фильма, картина, фотография, любой ироничный рисунок или надпись. Сочетают такой верх с минималистичным низом и пиджаком, рубашкой.

Модные женские футболки 2023 с надписями

Спустя некоторое время в моду вновь вернулись футболки с надписями. Среди одежды популярных дизайнеров встречаются коллекции со своеобразными слоганами, мотивирующими словами и фразами.

Встречаются на витринах магазинов и такие модели, где отпечатаны целые куски текстов. Их смысловой посыл может быть различным.

Футболки декоративными вставками

В число тенденций этого года уже вошли модели, украшенные разнообразным декором. Среди них встречаются как комбинации с вшитыми ремнями, цепями, так и идеи с камнями. Но такие яркие детали лучше сочетать с более спокойным низом.

Футболки оверсайз



Помимо обтягивающих вариантов, модельеры давно хвалят мешковатый крой, который помогает скрывать недостатки в фигуре. Важно, что силуэт оверсайз подходит всем. Элегантность и неповторимость объемным топам придает широкая горловина, которая выглядит женственно в приспущенном варианте на одно плечо.

Черные футболки

Этот тренд — отличный выбор для любителей сдержанности в одежде. Стильные варианты черных футболок в модном решении предложены с надписями и рисунками, позволяющими создать акцент в образе.

Ее хорошо сочетать с кожаной юбкой, юбкой на запах, шортами, брюками и джинсами. Так как в 2023 году в моду вошли длинные джинсовые юбки, можно попробовать сделать красивый образ с этими двумя вещами.

Шелк и атлас

Такая модная маечка отлично подойдет под брючный костюм или любой другой жакет, хорошо разбавляя строгие и сдержанные сеты. Интересный вариант атласной майки на бретелях без кружева с интересными завязками на животе.

Майки на бретелях

Если ты хочешь подчеркнуть утонченность фигуры или сделать образ более женственным, тогда топы на бретелях будут лучшим выбором.

Приветствуются модные майки на бретелях с элементами кружева, воланами, декоративными пуговицами, завязками и принтами, которые будут смотреться превосходно в любых сочетаниях.

Модные мужские футболки 2023

Что касается мужской моды на лето 2023, то здесь тренды пересекаются. В тренде также черные футболки, оверсайз, декоративные надписи и рисунки. Также прибавляется минимализм и однотонное поло.

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