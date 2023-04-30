Оверсайз, чорні та з принтом: модні футболки 2023

Футболка вважається універсальним предметом жіночого гардероба. Вона відмінно підходить під будь-який низ, добре доповнює верх, практична в різні пори року.

Адже ще кілька сезонів тому впливовці почали поєднувати цей одяг із лонгслівами (в холодну пору року). Модні футболки 2023: цікаві поєднання, кольори та образи — читай у матеріалі.

Модні футболки 2023 із принтом

Футболка з принтом — це один із найпростіших, але ефективних способів для самовираження. На ній може бути зображений твій улюблений персонаж з фільму, картина, фотографія, будь-який іронічний малюнок або напис. Поєднують такий верх з мінімалістичним низом та піджаком, сорочкою.

Модні жіночі футболки 2023 з написами

У моду знову повернулися футболки з написами. Серед одягу популярних дизайнерів зустрічаються колекції зі своєрідними слоганами, мотиваційними словами та фразами. Зустрічаються на вітринах магазинів і такі моделі, де надруковані цілі шматки текстів різного змісту.

Футболки з декоративними вставками

До цьогорічних тенденцій вже увійшли моделі, прикрашені різноманітним декором. Серед них зустрічаються як комбінації з вшитими ременями, ланцюгами, так і ідеї з камінням. Але такі яскраві деталі краще поєднувати зі спокійнішим низом

Футболки оверсайз



Крім варіантів, що обтягують, модельєри давно хвалять мішкуватий крій, який допомагає приховувати недоліки у фігурі. Важливо, що силует оверсайз підходить усім. Елегантності та неповторності об’ємним топам додає широка горловина, яка виглядає жіночно у приспущеному варіанті на одне плече.

Чорні футболки

Цей тренд — чудовий вибір для любителів стриманості в одязі. Стильні варіанти чорних футболок у модному рішенні запропоновані з написами та малюнками, що допомагають створити акцент в образі.

Її добре поєднувати зі шкіряною спідницею, спідницею на запах, шортами, штанами та джинсами. Через те що у 2023 році до моди увійшли довгі джинсові спідниці, можна спробувати зробити гарний образ із цими двома речами.

Шовк та атлас

Така модна маєчка відмінно підійде під костюм або будь-який інший жакет, добре розбавляючи строгі та стримані силуети. Цікавий варіант атласної майки на бретелях без мережива із зав’язками на животі.

Майки на бретелях

Якщо ти хочеш підкреслити витонченість фігури або зробити образ жіночнішим, тоді топи на бретелях будуть найкращим вибором.

Вітаються модні майки на бретелях з елементами мережива, воланами, декоративними ґудзиками, зав’язками та принтами, які матимуть гарний вигляд у будь-яких поєднаннях.

Модні чоловічі футболки 2023

Щодо чоловічої моди на літо 2023, то тут тренди перетинаються. У моді також чорні футболки, оверсайз, декоративні написи та малюнки. Також додається мінімалізм та однотонне поло.

Раніше ми розповідали про весільні тренди 2023: які сукні та аксесуари будуть модними цього року.

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