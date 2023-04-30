Оверсайз, чорні та з принтом: модні футболки 2023

Футболка вважається універсальним предметом жіночого гардероба. Вона відмінно підходить під будь-який низ, добре доповнює верх, практична в різні пори року.
Адже ще кілька сезонів тому впливовці почали поєднувати цей одяг із лонгслівами (в холодну пору року). Модні футболки 2023: цікаві поєднання, кольори та образи — читай у матеріалі.
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Допис, поширений Motrichka (@motrichka)
Футболка з принтом — це один із найпростіших, але ефективних способів для самовираження. На ній може бути зображений твій улюблений персонаж з фільму, картина, фотографія, будь-який іронічний малюнок або напис. Поєднують такий верх з мінімалістичним низом та піджаком, сорочкою.
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Допис, поширений ALINA FRENDIY???????? (@alina_frendiy)
У моду знову повернулися футболки з написами. Серед одягу популярних дизайнерів зустрічаються колекції зі своєрідними слоганами, мотиваційними словами та фразами. Зустрічаються на вітринах магазинів і такі моделі, де надруковані цілі шматки текстів різного змісту.
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Допис, поширений DOROFEEVA (@nadyadorofeeva)
До цьогорічних тенденцій вже увійшли моделі, прикрашені різноманітним декором. Серед них зустрічаються як комбінації з вшитими ременями, ланцюгами, так і ідеї з камінням. Але такі яскраві деталі краще поєднувати зі спокійнішим низом
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Крім варіантів, що обтягують, модельєри давно хвалять мішкуватий крій, який допомагає приховувати недоліки у фігурі. Важливо, що силует оверсайз підходить усім. Елегантності та неповторності об’ємним топам додає широка горловина, яка виглядає жіночно у приспущеному варіанті на одне плече.
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Допис, поширений SJP (@sarahjessicaparker)
Цей тренд — чудовий вибір для любителів стриманості в одязі. Стильні варіанти чорних футболок у модному рішенні запропоновані з написами та малюнками, що допомагають створити акцент в образі.
Її добре поєднувати зі шкіряною спідницею, спідницею на запах, шортами, штанами та джинсами. Через те що у 2023 році до моди увійшли довгі джинсові спідниці, можна спробувати зробити гарний образ із цими двома речами.
Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Боди, костюм, платье, купальник????????Боді, костюм, сукня (@lady_loves_shopping)
Допис, поширений Боди, костюм, платье, купальник????????Боді, костюм, сукня (@lady_loves_shopping)
Така модна маєчка відмінно підійде під костюм або будь-який інший жакет, добре розбавляючи строгі та стримані силуети. Цікавий варіант атласної майки на бретелях без мережива із зав’язками на животі.
Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Жіночий одяг ❤️ (@f_a_s_h_i_o_nshop)
Допис, поширений Жіночий одяг ❤️ (@f_a_s_h_i_o_nshop)
Якщо ти хочеш підкреслити витонченість фігури або зробити образ жіночнішим, тоді топи на бретелях будуть найкращим вибором.
Вітаються модні майки на бретелях з елементами мережива, воланами, декоративними ґудзиками, зав’язками та принтами, які матимуть гарний вигляд у будь-яких поєднаннях.
Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Леонід Мартинчик???????????? (@leonid.martynchyk)
Допис, поширений Леонід Мартинчик???????????? (@leonid.martynchyk)
Щодо чоловічої моди на літо 2023, то тут тренди перетинаються. У моді також чорні футболки, оверсайз, декоративні написи та малюнки. Також додається мінімалізм та однотонне поло.
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Допис, поширений Timothée Chalamet (@tchalamet)
Раніше ми розповідали про весільні тренди 2023: які сукні та аксесуари будуть модними цього року.
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