Уют и спокойствие или яркие цвета и фасоны? Модные женские куртки на осень и зиму 2023-2024

Если тренчи молочного, бежевого, коричневого и зеленого цветов заполонили улицы города — значит осень в разгаре. А совсем скоро станет прохладнее, поэтому следует позаботиться о теплой и стильной куртке или пальто на осень и зиму.

В нашем материале расскажем про модные женские куртки на осень и зиму, которые будут актуальными в сезоне 2023-2024. Листай подборку и готовься к холодам.

Модные женские куртки на осень и зиму 2023: подборка трендов

Осенне-зимние тенденции одежды очень объемные, здесь каждый(-ая) найдет себе что-то по душе. Основными трендами будут следующие: пальто длины макси, пальто и куртки дафлкот, дубленки, кожаные (из кожзама) коричневые куртки и стеганые фасоны.

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А из цветов и узоров наиболее удачными будут яркие и выразительные цвета, геометрия, полоски, анималистический принт, блеск, стиль пледа и одеяла, а еще — халата.

Теперь мы подробнее расскажем о каждом фасоне и стиле, чтобы ты смог(-ла) подобрать то, что подходит больше всего.

Пальто длины макси

Пальто длиной до пола! Да-да, именно оно станет наиболее стильным и изысканным вариантом. Модные дома уже представили новые коллекции, где такие пальто занимают почетное место.

Цвета могут быть любыми — здесь полная свобода, от темных, сдержанных — до ярких. Классические двубортные пальто, вероятно, никогда не будут лишними в гардеробе.

Пальто-халат и искусственный мех

Домашняя роскошь? Такие слова приходят в голову, когда видишь этот тренд. Пальто-халат из искусственного меха, плюша и других тактильных материалов может быть любого цвета. Все они стильные, теплые и неординарные.

Поэтому если кэжуал и капсульная одежда — не твой стиль, смело выбирай такие варианты.

Куртки дафлкот с пуговицами и декором

Куртки или дубленки в стиле дафлкот (со специальной застежкой как в старину) станут также стильным вариантом этой осенью и зимой. Это элемент винтажа, словно желающий вернуть нас в эпоху 18-19 века.

Дубленки и кожаные (или из кожзама) куртки

Дубленка — теплый и стильный вариант для тех, кто не любит массивные стеганые куртки. Их можно интересно стилизовать с брюками разных фасонов и материалов, а еще они удобны для активного передвижения по городу.

Удачными будут и удлиненные варианты, а также классические осенне-зимние цвета: черный, коричневый, кофейный. А куртки-косухи из кожи или кожзама будут иметь лучший вид в коричневом оттенке.

Стеганые куртки

Базовая куртка, которая, наверное, есть в каждом гардеробе. Они достаточно теплые и комфортные, поэтому много людей предпочитают их зимой. Новые дизайны могут напоминать одеяло или плед, но именно то, что выделяется в этом сезоне.

Ранее мы рассказывали о модных головных уборах на осень и зиму 2023.

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