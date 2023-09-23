Уют и спокойствие или яркие цвета и фасоны? Модные женские куртки на осень и зиму 2023-2024

Если тренчи молочного, бежевого, коричневого и зеленого цветов заполонили улицы города — значит осень в разгаре. А совсем скоро станет прохладнее, поэтому следует позаботиться о теплой и стильной куртке или пальто на осень и зиму.
В нашем материале расскажем про модные женские куртки на осень и зиму, которые будут актуальными в сезоне 2023-2024. Листай подборку и готовься к холодам.
Осенне-зимние тенденции одежды очень объемные, здесь каждый(-ая) найдет себе что-то по душе. Основными трендами будут следующие: пальто длины макси, пальто и куртки дафлкот, дубленки, кожаные (из кожзама) коричневые куртки и стеганые фасоны.
А из цветов и узоров наиболее удачными будут яркие и выразительные цвета, геометрия, полоски, анималистический принт, блеск, стиль пледа и одеяла, а еще — халата.
Теперь мы подробнее расскажем о каждом фасоне и стиле, чтобы ты смог(-ла) подобрать то, что подходит больше всего.
Пальто длиной до пола! Да-да, именно оно станет наиболее стильным и изысканным вариантом. Модные дома уже представили новые коллекции, где такие пальто занимают почетное место.
Цвета могут быть любыми — здесь полная свобода, от темных, сдержанных — до ярких. Классические двубортные пальто, вероятно, никогда не будут лишними в гардеробе.
Фото: Instagram/MaxMara
Фото:Instagram/PoloRalphLauren
Домашняя роскошь? Такие слова приходят в голову, когда видишь этот тренд. Пальто-халат из искусственного меха, плюша и других тактильных материалов может быть любого цвета. Все они стильные, теплые и неординарные.
Поэтому если кэжуал и капсульная одежда — не твой стиль, смело выбирай такие варианты.
Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Max Mara (@maxmara)
Публикация от Max Mara (@maxmara)
Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от n a t a l i a ✨ (@nataliabryant)
Публикация от n a t a l i a ✨ (@nataliabryant)
Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от TOTEME (@toteme)
Публикация от TOTEME (@toteme)
Куртки или дубленки в стиле дафлкот (со специальной застежкой как в старину) станут также стильным вариантом этой осенью и зимой. Это элемент винтажа, словно желающий вернуть нас в эпоху 18-19 века.
Фото: Instagram/Blancha
Дубленка — теплый и стильный вариант для тех, кто не любит массивные стеганые куртки. Их можно интересно стилизовать с брюками разных фасонов и материалов, а еще они удобны для активного передвижения по городу.
Удачными будут и удлиненные варианты, а также классические осенне-зимние цвета: черный, коричневый, кофейный. А куртки-косухи из кожи или кожзама будут иметь лучший вид в коричневом оттенке.
Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Chloé (@chloe)
Публикация от Chloé (@chloe)
Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от BLANCHA (@blanchaofficial)
Публикация от BLANCHA (@blanchaofficial)
Базовая куртка, которая, наверное, есть в каждом гардеробе. Они достаточно теплые и комфортные, поэтому много людей предпочитают их зимой. Новые дизайны могут напоминать одеяло или плед, но именно то, что выделяется в этом сезоне.
Фото: Instagram/Toteme
Фото: Instagram/LiuJo
Ранее мы рассказывали о модных головных уборах на осень и зиму 2023.
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