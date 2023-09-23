Затишок та спокій або яскраві кольори та фасони? Модні жіночі куртки на осінь та зиму 2023-2024

Якщо тренчі молочного, бежевого, коричневого та зеленого кольорів заполонили вулиці міста — це означає, що осінь у розпалі. А зовсім скоро стане прохолодніше, тому слід подбати про теплу та стильну куртку чи пальто на осінь і зиму.

У нашому матеріалі розповімо про модні жіночі куртки на осінь та зиму, які будуть актуальними у сезоні 2023-2024. Гортай добірку та готуйся до холодів.

Модні жіночі куртки на осінь та зиму 2023: добірка трендів

Осінньо-зимові тенденції одягу дуже об’ємні, тут кожен(-а) знайде собі щось до вподоби. Основними трендами будуть такі: пальто довжини максі, пальта та куртки дафлкот, дублянки, шкіряні (зі шкірозамінника) коричневі куртки та стьобані фасони.

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А з кольорів та візерунків найбільш удалими будуть яскраві та виразні кольори, геометрія, смужки, анімалістичний принт, блиск, стиль пледа та ковдри, а ще — халату.

Тепер ми детальніше розповімо про кожен фасон та стиль, аби ти зміг(-ла) підібрати те, що підходить найбільше.

Пальта максимальної довжини

Пальто довжиною до підлоги! Так-так, саме воно стане найбільш стильним та вишуканим варіантом. Модні доми вже представили нові колекції, де такі пальта займають почесне місце.

Кольори можуть бути будь-якими — тут цілковита свобода, від темних, стриманих до яскравих. Класичні двоборні пальто, певно, ніколи не будуть зайвими у гардеробі.

Пальта-халати та штучне хутро

Домашня розкіш? Такі слова спадають на думку, коли бачиш цей тренд. Пальта-халати зі штучного хутра, плюшу та інших тактильних матеріалів можуть бути будь-якого кольору. Всі вони є стильними, теплими та неординарними.

Тому якщо кежуал та капсули одягу — не твій стиль, сміливо вибирай такі варіанти.

Куртки дафлкот із ґудзиками та декором

Куртки або дублянки у стилі дафлкот (зі спеціальною застібкою як у давнину) стане також стильним варіантом цієї осені та зими. Це елемент вінтажу, який наче хоче повернути нас в епоху 18-19 століття.

Дублянки та шкіряні (або з замінника шкіри) куртки

Дублянка — теплий та стильний варіант для тих, хто не любить масивні стьобані куртки. Їх можна цікаво стилізувати зі штанами різних фасонів та матеріалів, а також вони зручні для активного пересування містом.

Влучними будуть і подовжені варіанти, а також класичні осінньо-зимові кольори: чорний, коричневий, кавовий. А куртки-косухи зі шкіри або шкірозамінника матимуть найкращий вигляд у коричневому відтінку.

Стьобані куртки

Базова куртка, яка, певно, є у кожному гардеробі. Вони достатньо теплі та комфортні, тому багато людей віддають їм перевагу взимку. Нові дизайни можуть нагадувати ковдру чи плед, але це саме те, що є визначним у цьому сезоні.

Раніше ми розповідали про модні головні убори на осінь та зиму 2023.

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