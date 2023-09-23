Затишок та спокій або яскраві кольори та фасони? Модні жіночі куртки на осінь та зиму 2023-2024

Анастасія Грубрина, редакторка сайту 23 Вересня 2023, 18:30
Модні жіночі куртки на осінь та зиму 2023: добірка трендів
Фото: Pexels

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