Память для потомков! Как приобрести новую монету НБУ Украинский борщ — пошаговая инструкция

Национальный банк Украины ввел в обращение памятную монету, которая называется Украинский борщ и имеет номинал 5 или 10 гривен. Читай в нашем материале, как купить новую монету НБУ Украинский борщ и что о ней известно.

Монета Украинский борщ: как купить новую монету НБУ

Тираж новой монеты номиналом 10 грн и из серебра — 2500 шт. Дизайн был разработан заслуженным художником Николаем Кочубеем, скульптором стал Владимир Атаманчук.

На аверсе размещен малый Государственный Герб, надпись Украина, год чеканки и номинал монеты. В центре — хозяйка во время приготовления украинского борща на фоне печи с орнаментом по трипольскому мотиву. На реверсе монеты изображена тарелка с борщом.

Сейчас также смотрят

Приобрести новую монету НБУ Украинский борщ можно с 4 октября 2023 в интернет-магазине НБУ. Монеты сделаны из серебра и нейзильбера. Тираж монеты номиналом 5 грн с нейзильбера — 75 тыс. шт.

Для оформления покупки монеты необходимо зарегистрироваться на сайте Нацбанка. Укажи адрес электронной почты и пароль для личного кабинета.

После этого ты сможешь в каталоге выбрать необходимую монету. Нажми кнопку Купить, оплати. Лимит нумизматической продукции на одного пользователя — 1 штука.

Монета Украинский борщ номиналом 5 грн из нейзильбера стоит 162 грн. А монета номиналом 10 грн из серебра обойдется в 2 043 грн.

Оплата проводится онлайн.

Раньше мы рассказывали о новой серебряной монете ко Дню Независимости.

А еще у Вікон есть крутой Telegram и классная Instagram-страница.

Подписывайся! Мы публикуем важную информацию, эксклюзивы и интересные материалы для тебя.