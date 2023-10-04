Память для потомков! Как приобрести новую монету НБУ Украинский борщ — пошаговая инструкция

Анастасия Грубрина, редактор сайта 04 октября 2023, 18:00
Монета Український борщ: як купити нову монету НБУ
Фото: НБУ

Больше новостей
Як утеплити дерев’яні вікна на зиму: прості дієві методи
Ни одной щели и сквозняка — как утеплить деревянные окна на зиму
Грибок стопи Tinea pedis: що це таке, лікування та профілактика
Нога атлета, совсем не связанная со спортом. Рассказываем о грибке Tinea pedis
льготы на коммунальные услуги
Кто может получить льготы на коммунальные услуги в 2023 году: список групп населения
гарбуз
Блюда из тыквы с мясом: три вкусных рецепта для праздничного стола
Смотреть больше

Материалы по теме

Як утеплити дерев’яні вікна на зиму: прості дієві методи
Ни одной щели и сквозняка — как утеплить деревянные окна на зиму
Память для потомков! Как приобрести новую монету НБУ Украинский борщ — пошаговая инструкция
Как отмыть руки от маслят: действенные средства и методы
Як зберігати варену кукурудзу: скільки можна зберігати і чи можна у воді, чи ні
Может долго быть частью твоих блюд: как правильно хранить вареную кукурузу
молоко
Как хранить грудное молоко и правильно его замораживать: важные лайфхаки для мамочек

Видео
Карта бойових дій в Україні сьогодні 04.10.2023: онлайн

Карта боевых действий 4 октября 2023: где идут бои сегодня в режиме онлайн
0:04:07
боєць 80 бригади ЗСУ
Уникальный случай: как боец ВСУ самостоятельно модифицирует оружие — видео
0:05:41
Артилеристи ЗСУ
Артиллеристы ВСУ попадают в цель с первого выстрела! Горячий репортаж прямо с передовой Донбасса
0:03:03
Історія військової медикині
Вместо юрфака вибрала ВСУ: история военного медика Виктории с позывным Мальвина
Карта бойових дій в Україні
Карта боевых действий 3 октября 2023 года: где идут бои сегодня в режиме онлайн
0:04:35
Даниїл Алфьоров
Сдавались в плен тремя волнами! Как оккупант заставил сдаться ВСУ 11 российских военных
0:04:46
Окупація Маріуполя
Видел детские тела и собирал дождевую воду. Парень из Мариуполя опубликовал мемуары о пережитой оккупации
0:03:24
Проросійська партія перемагає у Словаччині: чим це шкодить Україні
Ни одной пули не отправят в Украину. В Словакии победила пророссийская партия — почему это не к добру
0:04:45
Біонічне протезування
Просто хочу обнять сына и дочку! История военного, которому нужен бионический протез
Карта боевых действий в Украине
Карта боевых действий 2 октября 2023 года: где идут бои сегодня в режиме онлайн
Больше видео
Коли прибирати гарбуз із городу: терміни збирання врожаю
Читать дальше
Не упусти правильный момент! Когда собирать урожай тыквы
Місячний посівний календар садівника-городника на жовтень 2023
Читать дальше
Удели внимание не только сбору урожая, но и уходу за огородом! Лунный посевной календарь на октябрь 2023 года

Ошибка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь