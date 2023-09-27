Есть несколько дней, чтобы их обменять! Какие монеты и купюры выходят из оборота 1 октября 2023

С 1 октября 2023 года в Украине выйдут из оборота некоторые монеты и бумажные купюры. Поэтому будут пользоваться ими при расчете будет нельзя. Нужно проверить свои купюры и успеть сдать в банк.

В Нацбанке рассказали, какие именно купюры выйдут из оборота и где их можно обменять.

Какие купюры выведут из оборота с 1 октября 2023 года

С 1 октября 2023 выведут из оборота мелкие монеты и банкноты гривны старых образцов до 2003 года.

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Речь идет о разменных монетах номиналами 1, 2, 5 и 25 копеек и банкнотах номиналами 1, 2, 5, 10, 20, 50, 100 и 200 гривен образцов до 2003 года всех лет выпуска.

Обменять их можно до 30 сентября 2023 включительно. После этого они уже не будут обмениваться.

Где можно обменять купюры старого образца

Чтобы обменять купюры старого образца можно обратиться в Национальный банк Украины по адресам:

в Киеве: Контрактовая пл., 2А;

в Днепре: ул. Воскресенская, 13;

во Львове: ул. Коперника, 4;

в Одессе: ул. Ришельевская, 8;

в Харькове: Театральная пл., 1;

в Хмельницком: ул. Владимирская, 91.

Также граждане могут обращаться в уполномоченные банки: АО Ощадбанк, АО КБ ПриватБанк, АО Райффайзен Банк, АО ПУМБ. Актуальную информацию, в каких отделениях и филиалах можно совершить обмен, нужно узнавать на официальных сайтах этих банков.

— Обменять такие разменные монеты и банкноты на другие монеты и банкноты всех находящихся в обороте номиналов в суммах, кратных 10 копейкам (для разменных монет), граждане смогут без взимания платы за проведение такого обмена, — говорится в сообщении.

Национальному банку подчиняются другие банки Украины. Ранее Нацбанк объявил, что выводит с рынка Сенс Банк.

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