Є кілька днів, щоб їх обміняти! Які монети та купюри виходять з обігу 1 жовтня 2023

З 1 жовтня 2023 року в Україні вийдуть з обігу вийдуть деякі монети та паперові купюри. Через це користуватися ними під час розрахунку буде не можна. Тому треба перевірити свої купюри та встигнути здати їх до банку.

У Нацбанку розповіли, які саме купюри вийдуть з обігу та де їх можна обміняти.

Які купюри виведуть з обігу з 1 жовтня 2023 року

З 1 жовтня 2023 року виведуть з обігу дрібні монети та банкноти гривні старих зразків до 2003 року.

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Йдеться про розмінні монети номіналами 1, 2, 5 та 25 копійок та банкноти номіналами 1, 2, 5, 10, 20, 50, 100 та 200 гривень зразків до 2003 року всіх років випуску.

Обміняти їх можна до 30 вересня 2023 року включно. Після цього обміняти їх вже не вийде.

Де можна обміняти купюри старого зразка

Щоб обміняти купюри старого зразка, можна звернутися до Національного банку України за адресами:

у Києві: Контрактова пл., 2А;

у Дніпрі: вул. Воскресенська, 13;

у Львові: вул. Коперника, 4;

у Одесі: вул. Рішельєвська, 8;

у Харкові: Театральна пл., 1;

у Хмельницькому: вул. Володимирська, 91.

Також громадяни можуть звертатися до уповноважених банків: АТ Ощадбанк, АТ КБ ПриватБанк, АТ Райффайзен Банк, АТ ПУМБ. Актуальну інформацію, в яких відділеннях та філіях можна здійснити обмін, потрібно дізнаватися на офіційних сайтах цих банків.

— Обміняти такі розмінні монети та банкноти на інші монети й банкноти всіх номіналів, що перебувають в обігу, в сумах, кратних 10 копійкам (для розмінних монет), громадяни зможуть без стягнення плати за проведення такого обміну, — йдеться у повідомленні.

Національному банку підпорядковуються інші банки України. Раніше Нацбанк оголосив, що виводить з ринку Сенс Банк.

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