Нацбанк дозволив продаж безготівкової валюти без додаткових підстав: що це означає

З 29 серпня НБУ пом’якшує обмеження щодо продажу безготівкової іноземної валюти громадянам. Це зроблено з метою мінімізації множинності обмінних курсів.

Про це повідомили на сайті Національного банку України.

Що зміниться

Починаючи з 29 серпня цього року, НБУ:

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надає можливість фінансовим установам продавати безготівкову валюту громадянам без необхідності додаткового документального підтвердження. Зазначимо, що це вперше з початку повномасштабної війни громадяни зможуть купувати валюту без підтвердження підстав чи зобов’язань для проведення такої операції. Транзакції будуть проводитися за встановленим банками курсом з максимальним місячним обмеженням 50 тис. грн на одну особу в кожному банку;

збільшить ліміт для щомісячної купівлі безготівкової валюти для подальшого розміщення на тримісячний депозит від 100 тис. грн до 200 тис. грн.

Варто зазначити, що цей механізм доступний для громадян з 21 липня минулого року.

У НБУ зазначають, що ці нововведення допоможуть переспрямувати частину попиту на іноземну валюту від готівкової форми до безготівкової, що забезпечує більшу зручність та безпеку.

В результаті цього рішення очікується зменшення розриву між готівковим та офіційно встановленим курсом, — наголосили у прес-службі Нацбанку.

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