Нацбанк дозволив продаж безготівкової валюти без додаткових підстав: що це означає

З 29 серпня НБУ пом’якшує обмеження щодо продажу безготівкової іноземної валюти громадянам. Це зроблено з метою мінімізації множинності обмінних курсів.
Про це повідомили на сайті Національного банку України.
Починаючи з 29 серпня цього року, НБУ:
Варто зазначити, що цей механізм доступний для громадян з 21 липня минулого року.
У НБУ зазначають, що ці нововведення допоможуть переспрямувати частину попиту на іноземну валюту від готівкової форми до безготівкової, що забезпечує більшу зручність та безпеку.
В результаті цього рішення очікується зменшення розриву між готівковим та офіційно встановленим курсом, — наголосили у прес-службі Нацбанку.
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