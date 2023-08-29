Нацбанк разрешил продажу безналичной валюты без дополнительных оснований: что это значит

С 29 августа НБУ смягчает ограничения по продаже безналичной иностранной валюты гражданам. Это сделано с целью минимизации множественности обменных курсов.

Об этом сообщили на сайте Национального банка Украины.

Что изменится

Начиная с 29 августа этого года НБУ:

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Предоставляет возможность финансовым учреждениям продавать безналичную валюту гражданам без необходимости дополнительного документального подтверждения. Отметим, что это впервые с начала полномасштабной войны граждане смогут покупать валюту без подтверждения оснований или обязательств для проведения такой операции. Транзакции будут проводиться по установленному банками курсу с максимальным месячным ограничением 50 тыс. грн на одно лицо в каждом банке.

Увеличит лимит для ежемесячной покупки безналичной валюты для дальнейшего размещения на трехмесячный депозит от 100 тыс. грн до 200 тыс. грн.

Стоит отметить, что этот механизм доступен для граждан с 21 июля прошлого года.

В НБУ подчеркивают, что эти нововведения помогут перенаправить часть спроса на иностранную валюту от наличной формы к безналичной, что обеспечивает большее удобство и безопасность.

В результате этого решения ожидается уменьшение разрыва между наличным и официально установленным курсом, — отметили в пресс-службе Нацбанка.

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