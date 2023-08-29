Нацбанк разрешил продажу безналичной валюты без дополнительных оснований: что это значит

С 29 августа НБУ смягчает ограничения по продаже безналичной иностранной валюты гражданам. Это сделано с целью минимизации множественности обменных курсов.
Об этом сообщили на сайте Национального банка Украины.
Начиная с 29 августа этого года НБУ:
Стоит отметить, что этот механизм доступен для граждан с 21 июля прошлого года.
В НБУ подчеркивают, что эти нововведения помогут перенаправить часть спроса на иностранную валюту от наличной формы к безналичной, что обеспечивает большее удобство и безопасность.
В результате этого решения ожидается уменьшение разрыва между наличным и официально установленным курсом, — отметили в пресс-службе Нацбанка.
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