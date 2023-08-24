Смелость быть украинцем. Нацбанк презентовал новую серебряную монету ко Дню Независимости Украины

Ко Дню Независимости Украины Нацбанк представил новую памятную монету Смелость быть. UA — Смелость быть украинцем. Она посвящена каждому украинцу и украинке.

Об этом сообщается на сайте Национального банка Украины.

Эта монета является частью коллекции, которая была приурочена к 32-й годовщине независимости нашего государства. Главная идея дизайна — отражение смелости каждого человека.

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Председатель Национального банка Украины Андрей Пышный сказал: смелость — это главное слово, которое заложено в суть художественного замысла этой монеты.

Поэтому при разработке дизайна было решено сделать одну сторону монеты частично зеркальной. Основной замысел был таков: чтобы каждый мог увидеть там свое отражение, отражение смелого человека.

На одной стороне изображено лезвие меча и государственный герб, как воплощение Украины на острие истории. Противоположная сторона имеет изображение звезды — символа надежды.

Монета, которая весит 31,1 грамма (одна унция), изготовлена из серебра 925 пробы и украшена позолотой. Ее номинал — 10 гривен. Тираж серебряной монеты — до 5 000 штук.

Авторами дизайна стали художники Владимир Таран, Александр и Сергей Харук, а скульптором — Владимир Атаманчук.

Где можно купить новую монету от Нацбанка

Монету можно приобрести через официальный сайт Нацбанка или у банков дистрибьюторов. Ее тираж ограничен, однако рассматривается возможность выпуска более доступной версии.

На момент анонса цена монеты составляет 2308 гривен.

Ранее мы рассказывали о вертикальной купюре номиналом в 20 гривен, которую Нацбанк презентовал к годовщине полномасштабного вторжения.

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