Сміливість бути українцем. Нацбанк презентував нову срібну монету до Дня Незалежності України

До Дня Незалежності України Нацбанк презентував нову пам’ятну монету Сміливість бути. UA – Сміливість бути українцем. Вона присвячена кожному українцю та українці.

Про це повідомляють на сайті Національного банку України.

Ця монета є частиною колекції, яка була започаткована до 32-ї річниці незалежності нашої держави. Головна ідея дизайну — відображення сміливості кожної людини.

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Голова Національного банку України Андрій Пишний сказав: сміливість — це головне слово, яке закладено в суть художнього задуму цієї монети.

Тому при розробці дизайну було вирішено зробити один бік монети частково дзеркальним. Основний задум був такий: щоб кожен міг побачити там своє відображення, відображення сміливої людини.

На одному боці зображено лезо меча та державний герб, як втілення України на вістрі історії. Протилежний бік має зображення зірки — символу надії.

Монета, що важить 31,1 грама (одна унція), виготовлена зі срібла 925 проби та прикрашена позолотою. Її номінал — 10 гривень. Тираж срібної монети — до 5 000 штук.

Авторами дизайну стали художники Володимир Таран, Олександр та Сергій Харук, а скульптором — Володимир Атаманчук.

Де можна купити нову монету від Нацбанку

Монету можна придбати через офіційний сайт Нацбанку або у банків дистриб’юторів. Її тираж обмежений, проте розглядається можливість випуску більш доступної версії.

На момент анонсу ціна монети становить 2308 гривень.

Раніше ми розповідали про вертикальну купюру номіналом у 20 гривень, яку Нацбанк презентував до річниці повномасштабного вторгнення.

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