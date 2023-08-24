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Сміливість бути українцем. Нацбанк презентував нову срібну монету до Дня Незалежності України

Діана Просяник, редакторка сайту 24 Серпня 2023, 14:00
нова срібна монета
Фото: НБУ

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