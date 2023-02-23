Нацбанк випустив нову вертикальну банкноту: що відомо про купюру в 20 гривень

Сьогодні Нацбанк ввів у обіг пам’ятну банкноту номіналом у 20 гривень. Її випустили спеціально до річниці повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

Важливо, що її зробили вертикальною. Що відомо про вертикальну валюту 20 гривень — читай у матеріалі.

20 гривень: що відомо про купюру

Банкнота має назву: Пам’ятаємо! Не пробачимо! В НБУ повідомляють, що банкнота буде справжнім, законним платіжним засобом. Однак її випустили обмеженим тиражем — 300 000 штук.

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З них дві третини завернули у сувенірне пакування, а решту – в конверти. Їх можна буде купити з 24 лютого 2023 року в інтернет-магазині НБУ. А вже з кінця березня — в банках-дистриб’юторах.

20 гривень: що зображено на вертикальній валюті

На лицьовому боці є основне зображення — троє військових. На банкноті вони встановлюють державний прапор на тлі фрагментів мапи України з Кримом та іншими окупованими територіями, а також прапорів країн, які підтримують Україну.

Вгорі написаний текст двома мовами — українською та англійською. Там є текст: 24 лютого 2022 року повномасштабним вторгненням російської армії розпочався новий етап збройної агресії проти України.

Народна війна за незалежність і суверенітет України триває з 2014 року.

Це також війна за цивілізаційний вибір: Україна відстоює свою приналежність до європейської цивілізації і водночас — ті засадничі цінності, права і свободи, що лежать в основі західного світу.

Дизайн 20 гривень розробив художник Володимир Таран.

Значення банкноти 20 гривень

Новенькі 20 гривень присвячені боротьбі України проти російських загарбників та увіковіченню сили духу українського народу, його стійкості, незламності та героїзму.

Сьогодні Національний банк презентує пам’ятну банкноту, яку ми створили як нагадування про війну за незалежність і суверенітет України.

Ми назвали цю банкноту — Пам’ятаємо! Не пробачимо! Назву не треба розшифровувати, вона зрозуміла та близька кожному українцю. Вона промовляє: ми стоїмо і вистоїмо, переможемо, — зазначив Голова Національного банку України Андрій Пишний.

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