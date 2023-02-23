Нацбанк выпустил новую вертикальную банкноту: что известно о купюре в 20 гривен

Сегодня Нацбанк ввел в обращение памятную банкноту номиналом в 20 гривен. Ее выпустили специально к годовщине полномасштабного вторжения России в Украину.

Важно, что ее сделали вертикальной. Что известно о вертикальной валюте 20 гривен — читай в материале.

20 гривен: что известно о купюре

Банкнота называется: Пам’ятаємо! Не пробачимо! В НБУ пишут, что банкнота будет настоящим законным платежным средством. Однако ее выпустили ограниченным тиражом — 300 000 штук.

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Из них две трети завернули в сувенирную упаковку, а остальные — в конверты. Их можно будет купить с 24 февраля 2023 в интернет-магазине НБУ. А уже с конца марта — в банках-дистрибьюторах.

20 гривен: что изображено на вертикальной валюте

На лицевой стороне есть основное изображение — трое военных. На банкноте они устанавливают государственный флаг на фоне фрагментов карты Украины с Крымом и другими оккупированными территориями, а также флагов стран, поддерживающих Украину.

Вверху написан текст на двух языках — украинском и английском.

24 февраля 2022 года полномасштабным вторжением российской армии начался новый этап вооруженной агрессии против Украины. Народная война за независимость и суверенитет Украины продолжается с 2014 года.

Это также война за цивилизационный выбор: Украина отстаивает свою принадлежность к европейской цивилизации и одновременно те основные ценности, права и свободы, которые лежат в основе западного мира.

Дизайн 20 гривен разработал художник Владимир Таран.

Значение банкноты 20 гривен

Новенькие 20 гривен посвящены борьбе Украины против российских захватчиков и увековечиванию силы духа украинского народа, его стойкости, несокрушимости и героизма.

Сегодня Национальный банк представляет памятную банкноту, которую мы создали как напоминание о войне за независимость и суверенитет Украины.

Мы назвали эту банкноту — Пам’ятаємо! Не пробачимо! Название не нужно расшифровывать, оно понятно и близко каждому украинцу. Она говорит: мы стоим и выстоим, победим, — отметил Глава Национального банка Украины Андрей Пышный.

Как работает Укрпочта во время войны и можно ли отправить посылку за границу — можешь узнать в нашем другом материале.

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