Країна нескорених, непохитних, незламних! Привітання Зеленського та Залужного з Днем незалежності

День незалежності України — не просто дата в календарі. Це символ стійкості, відваги та рішучості українського народу, який пройшов шлях від великої боротьби до визнання його суверенітету та права бути вільним. Адже кожен момент історії нашої держави наповнений сміливістю, вірою та незламною волею до життя.

Президент України Володимир Зеленський, Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний та Голова СБУ Василь Малюк щиро вітають всіх українців з найважливішим національним святом — Днем незалежності України.

Привітання Зеленського з Днем незалежності

— Сьогодні ми відзначаємо 32-гу річницю нашої незалежності — незалежності України. Це цінність для кожного з нас. І за це ми боремось. І в цій боротьбі важливий кожен. Бо ця боротьба за те, що важливо кожному. Це — незалежна Україна.

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У великій війні немає маленьких справ. Немає непотрібних. Немає неважливих. Це стосується і людей, і дій, і слів. Коли ми відзначаємо незалежність України, кожен може відчути у ній себе.

Президент подякував кожному і кожній, хто бореться задля нашої незалежності. І наголосив, що ми всі зробили так, що, коли один говорить: “Слава Україні!”, увесь світ відповідає: “Героям слава!”.

Привітання Валерія Залужного з Днем незалежності України

— Країна нескорених, непохитних, незламних! Країна гордих, героїчних та хоробрих. Де свобода і гідність завжди були ключовими цінностями.

Вільна країна. Це факти, об які розібʼються ворожі задуми! — сказав Залужний.

З Днем Незалежності, Україно!

Привітання Василя Малюка з Днем незалежності України

— Під час повномасштабної війни Незалежність набула нових сенсів. Вона стала не лише уособленням нашого права на життя і свободу, а й символом героїзму та подвигу.

Ми вистоїмо, бо захищаємо рідну землю. І це розуміє весь цивілізований світ! Ми виженемо пітьму, яка прийшла зі сходу, бо за нами — тисячолітня історія боротьби наших предків, славних лицарів козацької доби. Ми переможемо, адже на нашому боці правда, — наголосив у привітанні Василь Малюк.

Незалежність була, є і буде! Тому що це складова того генетичного коду, який єднає українців у незламну націю.

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