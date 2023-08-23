Україна

Замайорить на всій суверенній території! Привітання Зеленського та Залужного з Днем Державного прапора

Богдана Макалюк, редакторка сайту 23 Серпня 2023, 10:30
День Державного прапора України 2023: привітання Зеленського та Залужного

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