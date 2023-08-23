Замайорить на всій суверенній території! Привітання Зеленського та Залужного з Днем Державного прапора

23 серпня в Україні відзначають День Державного прапора. Жовтий та синій кольори стали найголовнішими у нашому житті. Жовто-синій стяг замайорить у кожному місті України.

Президент України Володимир Зеленський та головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний привітали українців з Днем державного прапора України.

Привітання Володимира Зеленського з Днем Державного прапора

— Наш прапор — це наша гордість. Гордість, яку ми відчуваємо, коли наш прапор здіймається вгору, коли відзначаємо свої свята, коли здобуваємо свої перемоги, коли повертаємо свої землі. Наш прапор — це наша впевненість. Впевненість у тому, що він обов’язково майорітиме всюди, де має бути по праву. На всій нашій суверенній території. Непохитна віра в це — всередині кожного з нас.

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Наш прапор — це наша сила. Джерело волі й незламності духу для всіх воїнів, які з цим прапором на броні та під серцем ідуть у бій, борються за кожен метр нашої землі, ідуть вперед і дійдуть до нашої перемоги.

Наш прапор — це наша пам’ять.

Це шана до всіх наших героїв різних часів, які захищали нашу землю та віддали свої життя за Україну й українців. Завжди будемо пам’ятати їх, наших героїв, — сказав Зеленський та попросив вшанувати пам’ять героїв хвилиною мовчання.

Зеленський розповів, що сьогодні у серці України підіймають особливий прапор — на ньому особливі слова та підписи, залишені особливими людьми. Йдеться про наших захисників та захисниць, які б’ються за нашу свободу.

— Прапор був на позиціях наших воїнів від Чернігова до Одеси, по всій лінії захисту України, у різних бойових бригадах та підрозділах, у шпиталях, де лікують військових, та в руках волонтерів. Цей прапор завжди берегтиме згадку про багатьох українців та українок. Він буде збагачуватися новими підписами наших воїнів, — наголосив Зеленський.

Він додав, що кожен охочий зможе його побачити у Національному музеї історії України у Другій світовій війні, де розташована Батьківщина-мати.

Привітання Валерія Залужного з Днем Державного прапора

— Державний прапор — символ нашої української ідентичності. Уособлення незламності, хоробрості та доблесті народу, який бореться за волю та свободу. Під синьо-жовтим стягом наші воїни сьогодні — у важких боях проти російських загарбників. Аби наші діти та внуки мали мирне майбутнє.

Дякую усім захисникам та захисницям, що зберегли український прапор у найскладніші часи й продовжуєте наближати той день, коли жовто-блакитні кольори замайорять над всіма визволеними українськими містами та селами! — сказав Залужний.

Привітання з Днем Державного прапора від Офісу генпрокурора

— На полі бою, над органами державної влади, на дитячих святах та спортивних змаганнях, на будинках і балконах, у кожному українському серці сьогодні жовто-блакитний прапор. Його кольори знають у всьому світі, адже вони стали символом незламності та свободи! Знаємо і віримо, що незабаром вони будуть символом перемоги! — йдеться у повідомлення.

Раніше ми розповідали, як над Київрадою вперше у 1990 році замайорів український прапор. Читай про цю історичну подію за посиланням.

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