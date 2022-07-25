Україна

Іскра, що призвела до вибуху в суспільстві. Як 32 роки тому над Київрадою замайорів український прапор

Богдана Макалюк, редакторка сайту 25 Липня 2022, 12:00
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0:02:22
Обстріл Дніпропетровської області в ніч на 25 липня
Обстріли не припинялися цілу ніч! Наслідки ракетних ударів по Дніпропетровській області 25 липня
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