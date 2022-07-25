Украина

Искра, что привела к взрыву в обществе. 32 года назад над Киевсоветом взвился украинский флаг

Богдана Макалюк, редактор сайта 25 июля 2022, 12:00
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0:05:10
Обстріляні навчальні заклади
Еще не детский смех, но уже звуки восстановления! Разбомбленный лицей Гостомеля готовится к обучению
Актуальна карта бойових дій в Україні та небезпечні напрямки на 25 липня
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