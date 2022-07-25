Искра, что привела к взрыву в обществе. 32 года назад над Киевсоветом взвился украинский флаг

Любовь украинцев к Родине, наверное, так же давняя, как и сам мир. Безусловно, на нашем пути было много препятствий. Немало фрагментов истории, которые пришлось пережить украинцам под гнетом других народов, но каждый раз мы стремились к независимости и обретали ее.

Наверное, один из первых шагов к обретению современной Украиной независимости произошел 24 июля 1990 — над Киевсоветом впервые взвился украинский флаг.

Идея поднятия украинского флага

После первых демократических выборов на альтернативной основе в местные советы в марте 1990 года Компартия потерпела поражение. Сине-желтые флаги уже были подняты над ратушами Стрыя, Тернополя, Дрогобыча, Львова, Ивано-Франковска и Житомира.

Оставался Киев. Поднятие флага в столице означало бы, что Украина вернулась к независимости — так и произошло. Заместитель председателя Киевсовета первого демократического созыва в 1990 году, председатель Демократического блока Александр Мосиюк вспоминает, как это происходило.

По его словам, коммунисты всячески пытались запретить использование украинской национальной символики на территории столицы.

— Мы представляли акцию по поднятию флага, как возрождение украинской культуры. Хотя все хорошо понимали, что речь идет о возрождении независимости Украины.

Ведь национальное полотнище над Киевом означает, что оно развевается и над всей страной, — говорит Мосиюк.

Он вспоминает, что коммунисты понимали: поднятие флага над Киевом означает выход Республики из Союза. Поэтому всячески угрожали.

Но накануне, 16 июля того же года, Верховная Рада приняла Декларацию о государственном суверенитете Украины. Собственно, это и стало толчком для ускорения принятия Киевсоветом решения об использовании национальной символики на территории столицы.

Украинские политики понимали, что рискуют, потому что еще существовали СССР, советская армия и КГБ. Людей могли арестовать, разгонять силой с улиц.

— Итак, 24 июля 1990 года проходит заседание Президиума Киевсовета. Коммунисты срывают кворум. Ко мне подошел и.о. руководителя киевской милиции полковник Владимир Шапошник, посоветовал принять любое решение и собрать как можно больше людей, пока ему никаких команд из центра не дают, — вспоминает Мосиюк.

По его словам, во дворе горсовета уже дежурил ОМОН, а на крыше сидели снайперы и ждали приказа.

— Поскольку кворума не было, мы приняли протокольное решение о том, чтобы правоохранители восприняли акцию как легитимную. Но самым важным вопросом было, как собрать людей, — говорит Мосиюк.

Далее были опубликованы соответствующие листовки. А один из журналистов, Анатолий Тарасенко, смог передать в эфире Украинского радио новость о поднятии украинского флага.

День поднятия флага Украины в Киеве

Наконец-то настал долгожданный день. На улице собрались тысячи человек. Александр Мосиюк вышел на улицу и объявил документ о решении поднятия украинского флага. Затем Мосиюк выпрыгнул на постамент перед мачтой и поднял флаг.

Также накануне флаг освятили у стен Софийского собора, таким образом подчеркивая преемственность со времен Киевской Руси, и ходой доставили в здание Киевсовета.

А на самом Крещатике уже более 200 тыс. человек пели гимн Украины и Боже великий, єдиний, нам Україну храни. Люди даже привезли несколько флагов из других городов, потому что боялись, что наш снимут или украдут. В 19:03 флаг развевался над мэрией.

Киевсовет зажег искру, которая привела к взрыву в обществе. Люди жаждали независимости для Украины.

— На Крещатик прибыли люди из разных регионов, но 95% пришедших в центр города на поднятие флага были киевлянами. Что касается флагов, то их было несколько, потому что боялись, что заберут, повредят или снимут, — вспоминает Мосиюк.

Конечно, коммунисты были взбешены. Они угрожали людям, запретили движение троллейбусов, но украинцев не испугать. Работники пригрозили, что выйдут на бессрочную забастовку, если их не отпустят на поднятие флага.

Вечер. Крещатик. Поднятие флага. Все замерло. Транспорт не ходит. Люди сидят на каштанах, крышах троллейбусов. Народ был неистов от радости и гордости, даже дежурили у флага, чтобы его не сняли.

Поднятие украинского флага в Киеве стало одним из шагов к обретению независимости современной Украины. Ранее мы рассказывали, когда День независимости, и историю праздника.

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