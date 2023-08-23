Подымется на всей суверенной территории! Поздравление Зеленского и Залужного с Днем Государственного флага

23 августа в Украине отмечают День Государственного флага. Желтый и синий цвета стали самыми главными в нашей жизни. Желто-синий флаг подымется в каждом городе Украины.

Президент Украины Владимир Зеленский и главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный поздравили украинцев с Днем государственного флага Украины.

Поздравление Владимира Зеленского с Днем Государственного флага

— Наш флаг — это наша гордость. Гордость, которую мы ощущаем, когда наш флаг поднимается, когда отмечаем свои праздники, когда одерживаем свои победы, когда возвращаем свои земли. Наш флаг — это наша уверенность. Уверенность в том, что он обязательно подымется повсюду, где должен быть по праву. По всей нашей суверенной территории. Непреклонная вера в это — внутри каждого из нас.

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Наш флаг — это наша сила. Источник воли и несокрушимости духа для всех воинов, которые с этим флагом на броне и под сердцем идут в бой, борются за каждый метр нашей земли, идут вперед и дойдут до нашей победы.

Наш флаг — это наша память.

Это уважение ко всем нашим героям разных времен, которые защищали нашу землю и отдали свои жизни за Украину и украинцев. Всегда будем помнить их, наших героев, — сказал Зеленский и попросил почтить память героев минутой молчания.

Зеленский рассказал, что сегодня в сердце Украины поднимают особый флаг — на нем особые слова и подписи, оставленные особыми людьми. Речь идет о наших защитниках и защитницах, которые сражаются за нашу свободу.

— Флаг был на позициях наших воинов от Чернигова до Одессы, по всей линии защиты Украины, в разных боевых бригадах и подразделениях, в госпиталях, где лечат военных, и в руках волонтеров. Этот флаг всегда будет беречь память о многих украинцах. Он будет обогащаться новыми подписями наших воинов, — подчеркнул Зеленский.

Он добавил, что каждый желающий сможет его увидеть в Национальном музее истории Украины во Второй мировой войне, где находится Родина-мать.

Поздравление Валерия Залужного с Днем Государственного флага

— Государственный флаг — символ нашей украинской идентичности. Олицетворение несокрушимости, храбрости и доблести народа, борющегося за свободу. Под сине-желтым флагом наши воины сегодня — в тяжелых боях против российских захватчиков. Чтобы у наших детей и внуков было мирное будущее.

Спасибо всем защитникам и защитницам, что сохранили украинский флаг в самые сложные времена и продолжаете приближать тот день, когда желто-голубые цвета развеются над всеми освобожденными украинскими городами и селами! — сказал Залужный.

Поздравление с Днем Государственного флага от Офиса генпрокурора

— На поле боя, над органами государственной власти, на детских праздниках и спортивных соревнованиях, домах и балконах, в каждом украинском сердце сегодня желто-голубой флаг. Его цвета знают во всем мире, ведь они стали символом несокрушимости и свободы! Знаем и верим, что скоро они будут символом победы! — говорится в сообщении.

Ранее мы рассказывали, как над Киевсоветом впервые в 1990 году поднялся украинский флаг. Читай об этом историческом событии по ссылке.

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