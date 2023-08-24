Украина

Страна непокорных, непоколебимых, несокрушимых! Поздравление Зеленского и Залужного с Днем Независимости

Диана Просяник, редактор сайта 24 августа 2023, 09:45
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Мобілізація в Україні 2023: що відбувається після вручення повістки
Мобилизация в Украине: что происходит после вручения повестки
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