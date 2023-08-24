Страна непокорных, непоколебимых, несокрушимых! Поздравление Зеленского и Залужного с Днем Независимости

День Независимости Украины — не просто дата в календаре. Это символ стойкости, отваги и решимости украинского народа, который прошел путь от большой борьбы до признания его суверенитета и права быть свободным. Ведь каждый момент истории нашего государства наполнен смелостью, верой и несокрушимой волей к жизни.

Президент Украины Владимир Зеленский, Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный и Голова СБУ Василий Малюк поздравляют всех украинцев с важнейшим национальным праздником — Днем Независимости Украины.

Поздравление Зеленского с Днем Независимости

— Сегодня мы отмечаем 32-ю годовщину нашей независимости — независимости Украины. Это ценность для каждого из нас. И за это мы боремся. И в этой борьбе важен каждый. Потому что эта борьба за то, что важно каждому. Это независимая Украина.

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В большой войне нет маленьких дел. Нет ненужных. Нет неважных. Это касается и людей, и действий, и слов. Когда мы отмечаем независимость Украины, каждый может почувствовать в ней себя.

Президент поблагодарил каждого и каждой кто борется ради нашей независимости. И подчеркнул, что мы все сделали так, что, когда один говорит: “Слава Украине!”, весь мир отвечает: “Героям слава!”.

Поздравление Валерия Залужного с Днем Независимости Украины

— Страна непокоренных, непоколебимых, несокрушимых! Страна гордых, героических и храбрых. Где свобода и достоинство всегда были ключевыми ценностями.

Свободная страна. Это факты, о которые разобьются вражеские замыслы! — сказал Залужный.

С Днем Независимости, Украина!

Поздравление Василия Малюка с Днем Независимости Украины

— Во время полномасштабной войны Независимость приобрела новые смыслы. Она стала не только олицетворением нашего права на жизнь и свободу, но и символом героизма и подвига.

Мы выстоим, потому что защищаем родную землю. И это понимает весь цивилизованный мир! Мы выгоним тьму, которая пришла с востока, потому что за нами — тысячелетняя история борьбы наших предков, славных рыцарей казацкой эпохи. Мы победим, ведь на нашей стороне правда, — подчеркнул в поздравлении Василий Малюк.

Независимость была, есть и будет! Потому что это составляющая того генетического кода, который объединяет украинцев в несокрушимую нацию.

Ко Дню Независимости Украины Вікна создали спецпроект Детям независимой Украины — 30 лет! Читай, что это за поколение и как оно меняет страну уже сейчас.

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