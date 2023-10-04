Пам’ять для нащадків! Як придбати нову монету НБУ Український борщ — покрокова інструкція

Національний банк України ввів до обігу пам’ятну монету, яка називається Український борщ і має номінал 5 або 10 гривень. Читай у нашому матеріалі, як купити нову монету НБУ Український борщ та що про неї відомо.

Монета Український борщ: як купити нову монету НБУ

Тираж нової монети номіналом 10 грн та зі срібла — 2500 шт. Дизайн був розроблений заслуженим художником Миколою Кочубеєм, скульптором став Володимир Атаманчук.

На аверсі розміщено малий Державний Герб, напис Україна, рік карбування та номінал монети. У центрі — господиня під час приготування українського борщу на тлі печі з орнаментом за трипільським мотивом. На реверсі монети зображена тарілка з борщем.

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Придбати нову монету НБУ Український борщ можна з 4 жовтня 2023 року в інтернет-магазині НБУ. Монети зроблено зі срібла та нейзильберу. Тираж монети номіналом 5 грн з нейзильберу — 75 тис. шт.

Для оформлення купівлі монети потрібно зареєструватися на сайті Нацбанку. Вкажи адресу електронної пошти та пароль до особистого кабінету.

Після цього ти зможеш у каталозі вибрати необхідну монету. Натиснути кнопку Купити, оплатити. Ліміт нумізматичної продукції на одного користувача — 1 штука.

Монета Український борщ номіналом 5 грн з нейзильберу коштує 162 грн. А монета номіналом 10 грн зі срібла обійдеться у 2 043 грн.

Оплата відбувається онлайн.

Раніше ми розповідали про нову срібну монету до Дня Незалежності.

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