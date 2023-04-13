Не только мыться и прихорашиваться: можно ли работать на огороде в Чистый четверг 2023

Уже совсем скоро закончится Великий пост и настанет долгожданный праздник Пасхи. А пока приходится мириться с определенными ограничениями.

Известно, что в период Пасхи нельзя делать домашнюю работу, это время нужно посвятить духовному просветлению.

Однако работа ждать не будет, к празднику нужно успеть совершить немало дел, чтобы достойно встретить воскресение Христа.

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Так, верующие прихорашиваются, готовят блюда к празднику и наводят порядок в доме именно в Чистый четверг. Но можно ли в этот день работать на огороде, читай дальше.

Можно ли сажать в Чистый четверг 2023 года

День Чистого четверга, или Великий четверг, в 2023 году приходится на 13 апреля. Он является важным религиозным праздником для христиан, однако, в отличие от других Страстных дней недели, не запрещает физический труд.

Поэтому заниматься какой-либо сельскохозяйственной работой: производить заготовку семян, пересаживать цветы, рассаду, удобрять посадки — не запрещается.

Кроме того, по лунному посевному календарю апреля Чистый четверг является удачным днем для работ на огороде. К примеру, в этот день можно сеять рассаду на помидоры и капусту.

Не запрещается также сажать картофель, однако для этой культуры может быть еще рано, ведь земля еще не достаточно прогрелась.

Ты можешь смело работать и сажать в Чистый четверг, это не считается нарушением церковных правил.

Поздравления с Чистым четвергом в стихах и прозе для родных и близких людей читай в нашем материале.

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