Лунный посевной календарь на апрель 2025: в какие дни сеять, чтобы хорошо уродило

В апреле продолжаются работы в саду и на огороде. Люди высаживают растения и хотят иметь хороший урожай. Поэтому многие используют посевной календарь на апрель 2025 года.

Эти дни могут стать ориентиром, когда лучше работать в саду и огороде. Читай о благоприятных и неблагоприятных днях для посадки в апреле.

Фазы Луны в апреле 2025

В первую очередь люди всегда ориентируются на фазы Луны:

убывающая Луна — 14-27 апреля;

новая Луна — 28 апреля;

растущая Луна — 1-12, 29-30 апреля;

полнолуние — 13 апреля.

Кроме высадки растений в апреле следует уделить внимание уходу за деревьями, кустами и почвой. Надо провести санитарную обрезку деревьев и сформировать кроны кустов и деревьев.

Посевной календарь на апрель 2025: благоприятные дни

В апреле лучше сажать разные культуры в соответствующие дни:

томаты — 1, 4-5, 9-10, 30;

перец, баклажаны — 1, 4-5, 9-10, 30;

огурцы, тыква, кабачки, патиссон, арбуз, дыня — 1, 4-5, 9-10, 30;

бобовые (горох, фасоль, бобы и т.п.) — 15, 19-20, 23-24;

капуста — 1, 4-5, 9-10, 30;

лук и зелень — 1-5, 9-10, 30;

свекла, морковь, редис, редька, дайкон, чеснок, картофель, лук на репку — 15, 19-20, 23-24;

ягодные кусты и плодовые деревья — 2-3, 9-10, 30.

Что можно посадить на рассаду в апреле

помидоры;

перец;

баклажаны;

огурцы;

кабачки;

тыквы;

укроп;

петрушку;

кинзу;

базилик;

листовой салат;

шпинат;

рукколу;

однолетние цветы.

Что можно посадить в открытую почву в апреле

ранние сорта капусты;

морковь;

свеклу;

редис;

лук;

чеснок;

зелень;

бобовые;

кукурузу;

картофель.

Кроме того, можно начинать работу в саду. Там можно высадить в апреле: астры, васильки, календулу, георгины, бархатцы, маргаритки и майорцы. А вот с деревьев можно посадить сирень, жасмин, или же калину или рябину.

Памятка: что сеять и сажать в апреле

