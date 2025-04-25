Лунный посевной календарь на апрель 2025: в какие дни сеять, чтобы хорошо уродило

В апреле продолжаются работы в саду и на огороде. Люди высаживают растения и хотят иметь хороший урожай. Поэтому многие используют посевной календарь на апрель 2025 года.
Эти дни могут стать ориентиром, когда лучше работать в саду и огороде. Читай о благоприятных и неблагоприятных днях для посадки в апреле.
Фазы Луны в апреле 2025
В первую очередь люди всегда ориентируются на фазы Луны:
- убывающая Луна — 14-27 апреля;
- новая Луна — 28 апреля;
- растущая Луна — 1-12, 29-30 апреля;
- полнолуние — 13 апреля.
Кроме высадки растений в апреле следует уделить внимание уходу за деревьями, кустами и почвой. Надо провести санитарную обрезку деревьев и сформировать кроны кустов и деревьев.
Посевной календарь на апрель 2025: благоприятные дни
В апреле лучше сажать разные культуры в соответствующие дни:
- томаты — 1, 4-5, 9-10, 30;
- перец, баклажаны — 1, 4-5, 9-10, 30;
- огурцы, тыква, кабачки, патиссон, арбуз, дыня — 1, 4-5, 9-10, 30;
- бобовые (горох, фасоль, бобы и т.п.) — 15, 19-20, 23-24;
- капуста — 1, 4-5, 9-10, 30;
- лук и зелень — 1-5, 9-10, 30;
- свекла, морковь, редис, редька, дайкон, чеснок, картофель, лук на репку — 15, 19-20, 23-24;
- ягодные кусты и плодовые деревья — 2-3, 9-10, 30.
Что можно посадить на рассаду в апреле
- помидоры;
- перец;
- баклажаны;
- огурцы;
- кабачки;
- тыквы;
- укроп;
- петрушку;
- кинзу;
- базилик;
- листовой салат;
- шпинат;
- рукколу;
- однолетние цветы.
Что можно посадить в открытую почву в апреле
- ранние сорта капусты;
- морковь;
- свеклу;
- редис;
- лук;
- чеснок;
- зелень;
- бобовые;
- кукурузу;
- картофель.
Кроме того, можно начинать работу в саду. Там можно высадить в апреле: астры, васильки, календулу, георгины, бархатцы, маргаритки и майорцы. А вот с деревьев можно посадить сирень, жасмин, или же калину или рябину.
Памятка: что сеять и сажать в апреле
Ранее мы рассказывали, когда сеять баклажаны на рассаду весной 2025.
Больше видео? Не вопрос! Эксклюзивы, интервью, смешные Shorts и не только – скорее на Youtube Вікон. Твой уютный канал!