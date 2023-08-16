Можно ли ставить горячее в холодильник и к чему это может привести

Если ты сварил (-а) борщ, и после трапезы хочешь поставить горячие остатки блюда в холодильник, то чаще всего мастера не рекомендуют это делать. Ведь устройство предназначено для того, чтобы охлаждать продукты, но не горячие.

Особенно это касается агрегатов с капельной разморозкой, потому как это может привести к плачевным последствиям. Можно ли ставить горячее в холодильник — читай в материале.

Можно ли ставить горячее в холодильник и почему нет

В первую очередь, если ты поставишь горячую пищу в агрегат, то это будет считаться дополнительной нагрузкой на него. Ведь в таком случае холодильник будет работать на максимальной мощности, чтобы охладить еду. Таким образом он быстрее будет ломаться. Также важно осознавать следующие причины.

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Горячая еда, попадая в холодную среду, начинает испаряться. Это приводит к скапливанию влаги внутри холодильника и вызывает конденсацию. А он, в свою очередь, накапливается на продуктах и поверхностях холодильника. Также ты таким образом увеличиваешь время остывания пищи. Ведь горячая еда повышает температуру внутри холодильника, что может привести к тому, что другие продукты начнут нагреваться и портиться быстрее. Горячее повреждает уплотнительную резинку двери холодильника. Ведь она нагревает резинку двери, из-за чего начинается деформация или даже повреждения. Это может привести к потере эффективности холодильника, так как он не будет правильно закрываться. Горячая еда в холодильнике способствует размножению бактерий. Такие блюда создают оптимальные условия для размножения бактерий и микроорганизмов на других продуктах, которые могут привести к пищевому отравлению. Испорченная посуда. Наверное, ты знаешь о том, что наливая кипяток в банку, она лопается, а вода разливалась по всему столу. Именно растрескиванием стекло реагирует на резкий перепад температуры. Таким образом, горячая кастрюля на полку окажет пагубное воздействие. Перерасход электроэнергии. Когда температура в камере повышается, температурный датчик подает сигнал на компрессор и он запускается, чтобы нагнать холод. Если поставить горячее в холодильник, температура в камере значительно повысится и компрессор будет запускаться чаще и на более длительное время, до тех пор, пока не нормализует температуру. Из-за этого расход электроэнергии значительно увеличится и счет за свет соответственно возрастет.

Почему нельзя ставить горячую еду в холодильник и что делать, если нужно быстро охладить горячее

Несмотря на множество вышеперечисленных причин, самая главная — что холодильник вообще перестанет работать. Поэтому если ты хочешь быстро охладить горячее блюдо, лучше подожди. Просто дай ему остыть до комнатной температуры перед тем, как ставить в холодильник.

Так агрегат избежит перегрузки системы охлаждения, конденсации и риска размножения бактерий.

Если этот способ для тебя слишком долгий, то заранее купи специальные контейнеры для хранения, которые позволяют быстро охлаждать горячие продукты.

А поскольку на носу уже зима, рекомендуем также почитать, как выбрать обогреватель для дома. Позаботься о собственном тепле заблаговременно.

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