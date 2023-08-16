Можно ли ставить горячее в холодильник и к чему это может привести

Если ты сварил (-а) борщ, и после трапезы хочешь поставить горячие остатки блюда в холодильник, то чаще всего мастера не рекомендуют это делать. Ведь устройство предназначено для того, чтобы охлаждать продукты, но не горячие.
Особенно это касается агрегатов с капельной разморозкой, потому как это может привести к плачевным последствиям. Можно ли ставить горячее в холодильник — читай в материале.
В первую очередь, если ты поставишь горячую пищу в агрегат, то это будет считаться дополнительной нагрузкой на него. Ведь в таком случае холодильник будет работать на максимальной мощности, чтобы охладить еду. Таким образом он быстрее будет ломаться. Также важно осознавать следующие причины.
Несмотря на множество вышеперечисленных причин, самая главная — что холодильник вообще перестанет работать. Поэтому если ты хочешь быстро охладить горячее блюдо, лучше подожди. Просто дай ему остыть до комнатной температуры перед тем, как ставить в холодильник.
Так агрегат избежит перегрузки системы охлаждения, конденсации и риска размножения бактерий.
Так агрегат избежит перегрузки системы охлаждения, конденсации и риска размножения бактерий.
Если этот способ для тебя слишком долгий, то заранее купи специальные контейнеры для хранения, которые позволяют быстро охлаждать горячие продукты.
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