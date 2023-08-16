Можно ли ставить горячее в холодильник и к чему это может привести

Анна Голишевская, редактор сайта 16 августа 2023, 14:30
Можно ли ставить горячее в холодильник и к чему это может привести
Фото: Unsplash

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