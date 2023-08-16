Чи можна ставити гаряче в холодильник і до чого це може призвести

Якщо ти зварив борщ і після трапези хочеш поставити гарячі залишки страви в холодильник, то найчастіше майстри не рекомендують це робити. Адже пристрій призначений для того, щоб охолоджувати продукти, але не гарячі.
Особливо це стосується агрегатів з крапельним розморожуванням, тому що це може призвести до печальних наслідків. Чи можна ставити гаряче в холодильник — читай у матеріалі.
Насамперед, якщо ти поставиш гарячу їжу в агрегат, то це буде вважатися додатковим навантаженням на нього. Адже в такому разі холодильник працюватиме на максимальній потужності, щоб охолодити їжу. Так він швидше ламатиметься. Також важливо усвідомлювати такі причини.
Попри безліч перерахованих вище причин, найголовніша — холодильник може взагалі перестати працювати. Тому, якщо ти хочеш швидко охолодити гарячу страву, краще зачекай. Просто дай їй охолонути до кімнатної температури перед тим, як ставити холодильник.
Так агрегат уникне перевантаження системи охолодження, конденсації та ризику розмноження бактерій.
Так агрегат уникне перевантаження системи охолодження, конденсації та ризику розмноження бактерій.
Якщо цей спосіб для тебе занадто довгий, то наперед купи спеціальні контейнери для зберігання, які дають можливість швидко охолоджувати гарячі продукти.
А оскільки на носі вже зима, радимо ще й почитати про те, як обрати обігрівач для дому. Подбай про власне тепло завчасно.
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