Чи можна ставити гаряче в холодильник і до чого це може призвести

Анна Голішевська, редакторка сайту 16 Серпня 2023, 14:30
Чи можна ставити гаряче в холодильник і до чого це може призвести
Фото: Unsplash

Більше новин
Як стерилізувати банки в духовці: простий спосіб
Найважливіший етап консервації! Як стерилізувати банки в духовці — покрокова інструкція
Навчання 2023
Школа в метро та договори про спільні укриття: яким буде навчання в Україні цього року
Чебуреки: рецепти на всі випадки життя
За ними збираємося в український Крим: покроковий рецепт смачних чебуреків
підрив ЗАЕС
Ще одна зона відчуження? Які території опиняться під загрозою у випадку аварії на ЗАЕС
Дивитись більше

Матеріали по темі

як вибрати кондиціонер за площею
Щоб довго служив та якісно виконував роботу! Як вибрати кондиціонер за площею: рекомендації та особливості
Як прибрати неприємний запах з холодильника
Оцет, сода, нашатирний спирт, а головне — правильне зберігання. Як прибрати неприємний запах з холодильника
Куди заливати кондиціонер у пральну машину
Корисно знати: куди заливати кондиціонер у пральній машині
Як обрати телевізор
Як вибрати великий телевізор: на що звернути увагу?

Відео
0:00:00
Безпека побудови Запорізької АЕС: конструкція реакторів

Безпека конструкції енергоблоків та наслідки можливої аварії — науковиця про побудову Запорізької АЕС та нова інформація ГУР
0:03:51
Розповів світу історію розбитого села: хлопцю зводять новий будинок
Новий будинок для Сашка. Історія хлопчика з кліпу Imagine Dragons отримала продовження
0:06:02
українці за кордоном
Страх за життя і відсутність мотивації: чи планують українці повертатись з-за кордону
Карта бойових дій в Україні
Урожайне звільнили! Карта бойових дій 16 серпня 2023: де йдуть бої сьогодні в режимі онлайн
0:04:33
Вовки Да Вінчі
Усе, як на справжньому полі бою! Бійці батальйону Вовки Да Вінчі провели тренування для добровольців
0:06:30
Евакуація з Харківщини
Ми чотири дні вже не їли та не спали… Жителі Харківщини розповіли, як чекали на евакуацію
0:03:05
Під обстрілами торгують крамом: як живуть люди у Гуляйполі
Понад рік його нищать росіяни, але місто живе! Репортаж із понівеченого Гуляйполя
0:02:58
Безпечних районів немає: щодня від атак здригається весь Нікополь
Тисячі розбитих домівок та десятки загиблих. Як Нікополь щодня виживає під російськими обстрілами
0:03:23
Степне на Запоріжжі 14 серпня 2023: очевидці про наслідки обстрілу
Зателефонували перед трагедією, а за кілька хвилин вже не брали слухавку. Наслідки трагічного обстрілу Степного
0:03:20
Як живуть люди в Авдіївці: евакуація від Білого янгола
Знищили усе, що будували ціле життя! Пенсіонерка з Авдіївки зі сльозами розповідає про роки, проведені біля фронту
Більше відео
Як стерилізувати банки в духовці: простий спосіб
Читати далі
Найважливіший етап консервації! Як стерилізувати банки в духовці — покрокова інструкція

Помилка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь