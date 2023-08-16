Чи можна ставити гаряче в холодильник і до чого це може призвести

Якщо ти зварив борщ і після трапези хочеш поставити гарячі залишки страви в холодильник, то найчастіше майстри не рекомендують це робити. Адже пристрій призначений для того, щоб охолоджувати продукти, але не гарячі.

Особливо це стосується агрегатів з крапельним розморожуванням, тому що це може призвести до печальних наслідків. Чи можна ставити гаряче в холодильник — читай у матеріалі.

Чи можна ставити гаряче в холодильник і чому ні

Насамперед, якщо ти поставиш гарячу їжу в агрегат, то це буде вважатися додатковим навантаженням на нього. Адже в такому разі холодильник працюватиме на максимальній потужності, щоб охолодити їжу. Так він швидше ламатиметься. Також важливо усвідомлювати такі причини.

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Гаряча їжа, потрапляючи в холодне середовище, починає випаровуватися. Це призводить до накопичення вологи всередині холодильника та викликає конденсацію. А вона, своєю чергою, накопичується на продуктах та поверхнях холодильника. Також ти такий спосіб збільшуєш час остигання їжі. Адже гаряча їжа підвищує температуру всередині холодильника, що може призвести до того, що інші продукти почнуть нагріватися і псуватися швидше. Гаряче пошкоджує ущільнювальну гумку дверей холодильника. Адже вона нагріває гумку дверей, через що починається деформація чи навіть ушкодження. Це може призвести до втрати ефективності холодильника, оскільки він не закриватиметься правильно. Гаряча їжа у холодильнику сприяє розмноженню бактерій. Такі страви створюють оптимальні умови для розмноження бактерій та мікроорганізмів на інших продуктах, які можуть призвести до харчового отруєння. Зіпсований посуд. Напевно, ти знаєш про те, що наливаючи окріп у банку, вона лопається, а вода розливається по всьому столу. Саме розтріскуванням скло реагує на різкий перепад температури. Отож гаряча каструля на полиці, наприклад, чинитиме згубний вплив. Перевитрата електроенергії. Коли температура камери підвищується, температурний датчик подає сигнал на компресор і він запускається, щоб нагнати холод. Якщо поставити гаряче в холодильник, температура в камері значно підвищиться і компресор запускатиметься частіше і на більш тривалий час, доки не нормалізує температуру. Через це витрата електроенергії значно збільшиться і рахунок за світло відповідно зросте.

Чому не можна ставити гарячу їжу в холодильник, і що робити, якщо треба швидко охолодити гаряче

Попри безліч перерахованих вище причин, найголовніша — холодильник може взагалі перестати працювати. Тому, якщо ти хочеш швидко охолодити гарячу страву, краще зачекай. Просто дай їй охолонути до кімнатної температури перед тим, як ставити холодильник.

Так агрегат уникне перевантаження системи охолодження, конденсації та ризику розмноження бактерій.

Якщо цей спосіб для тебе занадто довгий, то наперед купи спеціальні контейнери для зберігання, які дають можливість швидко охолоджувати гарячі продукти.

А оскільки на носі вже зима, радимо ще й почитати про те, як обрати обігрівач для дому. Подбай про власне тепло завчасно.

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