Мука манитоба: чем заменить и как без нее приготовить легкую итальянскую паску Панеттоне

Манитоба — итальянская мука с очень высоким содержанием белка — от 12% до 20% и более сильным, чем у обычной муки, свойством поглощать воду. В Италии из нее пекут хлеб и пиццы, а также итальянскую паску Панеттоне (panettone). Можно ли заменить муку манитоба украинским аналогом — в нашем материале.
Манитоба — особый сорт муки, который изготавливается в Италии из мягких сортов пшеницы. Она используется для теста, которое требует долгой расстойки, например, для замеса хлеба.
Тесто из манитобы получается более эластичным, а готовая выпечка с большими порами и пышной текстурой.
В наших условиях муку манитоба можно заменить мукой высшего сорта.
В наших условиях муку манитоба можно заменить мукой высшего сорта.
Стопроцентной такую замену не назовешь, текстура теста будет мелко-пористой, но попытаться приготовить итальянскую пасху Панеттоне все равно можно.
Кстати, муку манитоба можно приобрести и в Украине, стоит она более ста гривен за килограмм, и доступна в продаже в интернете.
Если же ты решил (-а) побаловать домашних настоящей итальянской паской на основе муки манитоба, вот тебе рецепт.
Ингредиенты для опары:
Ингредиенты для теста:
Дополнительные ингредиенты:
Пышной и вкусной тебе паски! Теперь ты знаешь, чем можно заменить муку манитоба и как испечь паску на основе украинской муки высшего сорта.
Раньше мы писали об еще одном рецепте вкусной паски — нежной паске со сливочным вкусом, которая никогда не осядет и не будет иметь воздушных “ямок” внутри.
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