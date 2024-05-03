Мука манитоба: чем заменить и как без нее приготовить легкую итальянскую паску Панеттоне

Манитоба — итальянская мука с очень высоким содержанием белка — от 12% до 20% и более сильным, чем у обычной муки, свойством поглощать воду. В Италии из нее пекут хлеб и пиццы, а также итальянскую паску Панеттоне (panettone). Можно ли заменить муку манитоба украинским аналогом — в нашем материале.

Мука манитоба: в чем особенность

Манитоба — особый сорт муки, который изготавливается в Италии из мягких сортов пшеницы. Она используется для теста, которое требует долгой расстойки, например, для замеса хлеба.

Тесто из манитобы получается более эластичным, а готовая выпечка с большими порами и пышной текстурой.

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Чем заменить муку манитоба

В наших условиях муку манитоба можно заменить мукой высшего сорта.

Стопроцентной такую ​​замену не назовешь, текстура теста будет мелко-пористой, но попытаться приготовить итальянскую пасху Панеттоне все равно можно.

Кстати, муку манитоба можно приобрести и в Украине, стоит она более ста гривен за килограмм, и доступна в продаже в интернете.

Если же ты решил (-а) побаловать домашних настоящей итальянской паской на основе муки манитоба, вот тебе рецепт.

Рецепт итальянской паски Панеттоне на основе муки маннитоба

Ингредиенты для опары:

мука манитоба — 200 г (можно заменить мукой высшего сорта);

молоко —150 мл;

сахар — 1 ст. ложка;

дрожжи сухие -— 14 г.

Ингредиенты для теста:

мука манитоба — 200 г (можно заменить мукой высшего сорта);

сахар — 150 г;

масло сливочное — 100 г;

яичные желтки — 4 шт.;

апельсин — 1 шт.;

апельсиновый ликер — 50 г (можно заменить на сок апельсина);

ванильный сахар —1 пакетик;

соль — щепотка.

Дополнительные ингредиенты:

растительное масло — 50 г (для смазывания форм и поверхностей);

изюм и цукаты — 150 г;

коньяк или ром — 50 мл.

Как приготовить паску Панеттоне на основе муки манитоба

Изюм и цукаты замочи в коньяке или роме на сутки. Соедини все составляющие опары и замеси ее, дай постоять три часа. Добавь к опаре остальные ингредиенты. С апельсина сними и добавь в тесто цедру, выжми сок. В конце замеса добавь изюм и цукаты. Дай тесту подняться. Обомни его и разложи по формам, заполняя на одну треть. Снова дай подняться. Выпекай 35-45 минут в зависимости от размера формы. Охлади куличи, подвесив их на деревянных шпажках. Так делают, чтобы пасха не осела, ведь имеет очень нежную текстуру. Сбей глазурь до образования плотной пены и укрась готовые куличи.

Пышной и вкусной тебе паски! Теперь ты знаешь, чем можно заменить муку манитоба и как испечь паску на основе украинской муки высшего сорта.

Раньше мы писали об еще одном рецепте вкусной паски — нежной паске со сливочным вкусом, которая никогда не осядет и не будет иметь воздушных “ямок” внутри.

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