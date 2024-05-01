Нежная сливочная паска от Лилии Цвит, без воздушных ямок внутри

Перед Пасхой наступает горячая пора — на кухнях жарко от выпечки, а какой аромат плывет — мммм, слюнки текут! Если и ты включаешься в предпраздничный кулинарный марафон, то знаешь: стать в нем лучшей (-им) поможет только самый вкусный рецепт! И мы дарим его тебе: новинка — классическая паска от кулинарной блогерки Лилии Цвит с нежным сливочным вкусом.
Если тебя волнует мысль: получится ли у меня точно такая же паска, как у Лилии Цвит, не волнуйся: точно получится! Ты не знаешь? Блогерка сама когда-то была железнодорожницей, а известной кулинаркой ее сделало “кухонное” вдохновение и вездесущий ютуб.
На самом деле Лилию Цвит зовут Елена Салтан, и кондитершей она стала только в 2008 году. С тех пор дрогобычанка угощает своих подписчиков видео рецептами разных вкусностей.
Что ж, пора попробовать рецепт!
Паска получится в меру сладкая, очень ароматная, аппетитная, с нежным сливочным вкусом, с рыхлой текстурой.
Паска от Лилии Цвит хорошо отстает от формы, не оседает, и благодаря секретам изготовления, внутри нее не будет воздушных полостей.
Паска от Лилии Цвит хорошо отстает от формы, не оседает, и благодаря секретам изготовления, внутри нее не будет воздушных полостей.
Чтобы у тебя получилась точно такая же паска, как у Лилии Цвит, подготовь хорошее настроение, светлые мысли, чистое и теплое рабочее место и эти ингредиенты.
Ингредиенты для паски:
Расчет продуктов на пять пасок диаметром 13 см.
Расчет продуктов на пять пасок диаметром 13 см.
Читай, как замесить тесто, и как сделать, чтобы паска не получилась с пустотами внутри:
А вот тебе небольшое видео от Лилии Цвит:
Если тебе понравился рецепт паски от Лилии Цвит, возможно, тебе будет интересно узнать еще один — не традиционный, но очень оригинальный рецепт паски с шоколадной начинкой внутри. Советуем для любителей экспериментальных вкусов.
А еще мы рассказывали о рецепте вкусной пасхи по-домашнему, с медом и цедрой апельсина.
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