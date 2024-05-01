Нежная сливочная паска от Лилии Цвит, без воздушных ямок внутри

Перед Пасхой наступает горячая пора — на кухнях жарко от выпечки, а какой аромат плывет — мммм, слюнки текут! Если и ты включаешься в предпраздничный кулинарный марафон, то знаешь: стать в нем лучшей (-им) поможет только самый вкусный рецепт! И мы дарим его тебе: новинка — классическая паска от кулинарной блогерки Лилии Цвит с нежным сливочным вкусом.

Чего ты не знаешь о Лилии Цвит

Если тебя волнует мысль: получится ли у меня точно такая же паска, как у Лилии Цвит, не волнуйся: точно получится! Ты не знаешь? Блогерка сама когда-то была железнодорожницей, а известной кулинаркой ее сделало “кухонное” вдохновение и вездесущий ютуб.

На самом деле Лилию Цвит зовут Елена Салтан, и кондитершей она стала только в 2008 году. С тех пор дрогобычанка угощает своих подписчиков видео рецептами разных вкусностей.

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Что ж, пора попробовать рецепт!

Классическая паска от Лилии Цвит

Паска получится в меру сладкая, очень ароматная, аппетитная, с нежным сливочным вкусом, с рыхлой текстурой.

Паска от Лилии Цвит хорошо отстает от формы, не оседает, и благодаря секретам изготовления, внутри нее не будет воздушных полостей.

Чтобы у тебя получилась точно такая же паска, как у Лилии Цвит, подготовь хорошее настроение, светлые мысли, чистое и теплое рабочее место и эти ингредиенты.

Ингредиенты для паски:

молоко — 0,5 л;

сахар —150 г;

желтки — 5 шт.;

дрожжи —10 г сухих (или 30 г прессованных);

масло сливочное — 300 г;

мука — 850 г;

масло — 30 г;

изюм — 200 г.

Расчет продуктов на пять пасок диаметром 13 см.

Паска по рецепту Лилии Цвит: как приготовить

Читай, как замесить тесто, и как сделать, чтобы паска не получилась с пустотами внутри:

В теплом молоке раствори дрожжи. Можешь взять сухие или обычные замороженные, добавь столовую ложку сахара (для брожения) и восемь столовых ложек муки. Все тщательно вымешай, накрой чистым полотенцем или пищевой пленкой и дай опаре подойти. Уже через пол часа опара поднимется и начнет немного оседать — пора месить тесто. Пока опара поднимается, сливочное масло разотри с желтками и сахаром. Масло должно быть не растопленным на огне, а просто мягким. В эту же смесь добавь немного соли. Без соли паска получится пресной. Желтки, масло, соль и сахар сбей миксером или разотри венчиком до однородной рыхлой массы. Добавь к масляно-желточной смеси опару, перемешай. Сыпь оставшуюся муку. Ее лучше за день до этого (или за несколько часов до замеса) просеять. Это можно сделать даже несколько раз. Мука обязательно должна быть теплой. А просеивать ее нужно плавными, мягкими движениями. По консистенции тесто не должно быть плотным, сначала оно будет немного липнуть к рукам. Месить нужно полчаса — пока оно не станет однородным и гладким, эластичным. Положи тесто в теплое место, накрыв чистым полотенцем (или пищевой пленкой) примерно на полтора часа. Во второй раз немного обомни тесто на рабочей поверхности. Отделили одну четвертую часть для украшения верха паски. К остальному тесту добавь изюм (цукаты, орешки) и оставь подниматься еще на один час. Когда тесто будет готово, раздели его на пять частей. Каждую положи в форму так, чтобы оно занимало примерно четвертую часть объема. Из теста, которое осталось без изюма (орешков, цукатов), сделай украшения: косы, крестики — все, что нравится. Выложи их на верх пасок. Каждую паску проколи внутри шпажкой, чтобы во время выпечки воздух вышел, и кулич внутри был без воздушных пустот. Оставь тесто подниматься в формах, пока не вырастет втрое. Смажь поверхность желтком и отправь в духовку на 40-60 минут. Готовой выпечке дай “отдохнуть”, накрыв чистым полотенцем. Так структура теста укрепится, и когда начнешь резать, паски не будут сминаться.

А вот тебе небольшое видео от Лилии Цвит:

Если тебе понравился рецепт паски от Лилии Цвит, возможно, тебе будет интересно узнать еще один — не традиционный, но очень оригинальный рецепт паски с шоколадной начинкой внутри. Советуем для любителей экспериментальных вкусов.

А еще мы рассказывали о рецепте вкусной пасхи по-домашнему, с медом и цедрой апельсина.

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