Ніжна вершкова паска від Лілії Цвіт, без повітряних ямок всередині

Перед Паскою настає гаряча пора — на кухнях спекотно від випічки, а який аромат пливе — мммм, слинка тече! Якщо і ти включаєшся у передсвятковий кулінарний марафон, то знаєш: стати найкращою (-им) у ньому допоможе тільки найсмачніший рецепт! І ми даруємо його тобі: новинка — класична паска від Лілії Цвіт з ніжним вершковим смаком.

Чого ти не знаєш про Лілію Цвіт

Якщо тебе хвилює думка, чи вийде у мене точно така паска, як у Лілії Цвіт, запевняємо: точно вийде! Ти не знаєш? Блогерка сама колись була залізничницею, а відомою кулінаркою її зробило лише “кухонне” натхнення і всюдисущий ютуб.

Насправді Лілію Цвіт звуть Олена Салтан, і кондитеркою вона стала лише у 2008 році. Відтоді дрогобичанка частує своїх підписників відеорецептами смаколиків.

Зараз також дивляться

Що ж, час спробувати рецепт!

Класична паска від Лілії Цвіт

Паска вийде в міру солодкою, дуже духмяною, апетитною, з ніжним вершковим смаком та з пухкою текстурою.

Паска від Лілії Цвіт гарно відстає від форми, не осідає, і завдяки секретам виготовлення, всередині не матиме порожнин.

Аби у тебе вийшла саме така паска, як у Лілії Цвіт, підготуй гарний настрій, світлі думки, чисте і тепле робоче місце та оці інгредієнти.

Інгредієнти для паски:

молоко — 0,5 л;

цукор — 150 г;

жовтки — 5 шт.;

дріжджі — 10 г сухих (або 30 г пресованих);

масло вершкове — 300 г;

борошно — 850 г;

олія — 30 г;

родзинки — 200 г.

Розрахунок продуктів на п’ять пасок діаметром 13 см.

Паска за рецептом Лілії Цвіт: як приготувати

Читай, як замісити тісто, і як зробити, щоб паска не вийшла з порожнинами всередині:

В теплому молоці розчини дріжджі. Можеш взяти сухі або звичайні заморожені, додай столову ложку цукру (для бродіння) та вісім столових ложок борошна. Усе ретельно вимішай, накрий чистим рушником чи харчовою плівкою та дай опарі підійти. Вже за півгодини опара підніметься і почне трохи осідати — час місити тісто. Поки опара підіймається, вершкове масло розітри з жовтками та цукром. Масло має бути не розтопленим на вогні, а просто м’яким. В цю ж суміш додай трохи солі. Без солі паска вийде прісною. Жовтки, масло, сіль та цукор збий міксером або розітри вінчиком до однорідної пухкої маси. Додай до масляно-жовткової суміші опару, перемішай. Висип решту борошна. Його краще за день до цього (або за кілька годин до замісу) просіяти. Це можна зробити навіть кілька разів. Борошно обов’язково має бути теплим. А просіювати його потрібно плавними, м’якими рухами. За консистенцією тісто не має бути щільним, спочатку воно трохи липнутиме до рук. Місити потрібно з півгодини — допоки тісто не стане однорідним та гладеньким, еластичним. Тоді постав його підійматися в тепле місце, накривши чистим рушником (або харчовою плівкою) приблизно на півтори години. Вдруге трохи обімни тісто на робочій поверхні. Відділи одну четверту частину для прикрашання верху паски. До решти тіста додай родзинки (цукати, горішки) і залиш підійматися іще на одну годину. Коли тісто буде готове, розділи його на п’ять частин. Кожну виклади в форму так, щоб воно займало приблизно четверту частину форми. З тіста, яке лишилося без родзинок (горішків, цукатів), зроби прикраси: коси, хрестики — все, що подобається. Виклади їх на верх пасок. Кожну паску проколи всередині шпажкою, щоб під час випічки повітря виходило, і паска всередині була без повітряних порожнин. Залиш паски підійматися в формах, поки тісто не виросте втричі. Змасти поверхню жовтком і відправ в духовку на 40-60 хвилин. Готовим паскам дай “відпочити”, накривши їх чистим рушником. Їхня структура укріпиться, і коли почнеш їх різати, паски не будуть зминатися.

А от тобі невеличке відео від Лілії Цвіт:

Якщо тобі сподобався рецепт паски від Лілії Цвіт, можливо, тобі буде цікаво дізнатися іще один — не традиційної, але дуже оригінальної паски із шоколадною начинкою всередині. Для любителів експериментальних смаків.

А ще ми розповідали тобі рецепт смачної паски по-домашньому, з медом і цедрою апельсина.

А ще у Вікон є крутий Telegram та класна Instagram-сторінка.

Підписуйся! Ми публікуємо важливу інформацію, ексклюзиви та цікаві матеріали для тебе.