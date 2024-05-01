Ніжна вершкова паска від Лілії Цвіт, без повітряних ямок всередині

Перед Паскою настає гаряча пора — на кухнях спекотно від випічки, а який аромат пливе — мммм, слинка тече! Якщо і ти включаєшся у передсвятковий кулінарний марафон, то знаєш: стати найкращою (-им) у ньому допоможе тільки найсмачніший рецепт! І ми даруємо його тобі: новинка — класична паска від Лілії Цвіт з ніжним вершковим смаком.
Якщо тебе хвилює думка, чи вийде у мене точно така паска, як у Лілії Цвіт, запевняємо: точно вийде! Ти не знаєш? Блогерка сама колись була залізничницею, а відомою кулінаркою її зробило лише “кухонне” натхнення і всюдисущий ютуб.
Насправді Лілію Цвіт звуть Олена Салтан, і кондитеркою вона стала лише у 2008 році. Відтоді дрогобичанка частує своїх підписників відеорецептами смаколиків.
Що ж, час спробувати рецепт!
Паска вийде в міру солодкою, дуже духмяною, апетитною, з ніжним вершковим смаком та з пухкою текстурою.
Паска від Лілії Цвіт гарно відстає від форми, не осідає, і завдяки секретам виготовлення, всередині не матиме порожнин.
Паска від Лілії Цвіт гарно відстає від форми, не осідає, і завдяки секретам виготовлення, всередині не матиме порожнин.
Аби у тебе вийшла саме така паска, як у Лілії Цвіт, підготуй гарний настрій, світлі думки, чисте і тепле робоче місце та оці інгредієнти.
Інгредієнти для паски:
Розрахунок продуктів на п’ять пасок діаметром 13 см.
Розрахунок продуктів на п’ять пасок діаметром 13 см.
Читай, як замісити тісто, і як зробити, щоб паска не вийшла з порожнинами всередині:
А от тобі невеличке відео від Лілії Цвіт:
Якщо тобі сподобався рецепт паски від Лілії Цвіт, можливо, тобі буде цікаво дізнатися іще один — не традиційної, але дуже оригінальної паски із шоколадною начинкою всередині. Для любителів експериментальних смаків.
А ще ми розповідали тобі рецепт смачної паски по-домашньому, з медом і цедрою апельсина.
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