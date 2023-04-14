Царська паска: рецепт покрокового приготування найніжнішої страви

Царська паска — смачна страва, яку готують напередодні свята. Для неї потрібно купити справді хороший натуральний сир.
Як приготувати царську паску в домашніх умовах і що для цього потрібно — читай у матеріалі.
Інгредієнти:
Спосіб приготування:
Є сотні рецептів пасок, а кожна господиня або господар додають у них свою родзинку. А чому б тобі не спробувати приготувати віденське тісто на паску? Воно зробить святкову випічку ніжною та ще смачнішою.
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