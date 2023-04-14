Царська паска: рецепт покрокового приготування найніжнішої страви

Царська паска — смачна страва, яку готують напередодні свята. Для неї потрібно купити справді хороший натуральний сир.

Як приготувати царську паску в домашніх умовах і що для цього потрібно — читай у матеріалі.

Царська паска: рецепт покроково

Інгредієнти:

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жирний сир — 250 г

яєчні жовтки — 2 шт.

20% сметана — 100 г

масло — 70 г

цукор — 70 г

цукати — 80 г

горіхи кеш’ю — 50 г

Спосіб приготування:

Перетри сир через сито, тоді заварна сирна паска царська матиме ніжну структуру. У сотейник з товстим дном виклади перетертий сир, додай яєчні жовтки. Яйця, перш ніж розбити, опусти в місткість із холодною водою. Потім їх потрібно витерти паперовим рушником і розбити так, щоб білок і жовток не змішалися. Виклади сметану. Якщо хочеш, щоб заварна сирна паска мала ванільний аромат, додай трішки ваніліну. Змішай сир, сметану та жовтки. Наріж шматочками м’яке масло. Залиш його на початку приготування сирної паски на столі. Додай цукор. Перемішай масу до однорідності міксером або лопаткою. Постав сотейник з сиром на водяну баню і нагрій, постійно помішуючи, поки не почнуть утворюватися бульбашки. Вимкни газ і постав сотейник у крижану воду. Безперервно помішуючи, остуди сирну масу до кімнатної температури. Перемішай усе до однорідності. Став на водяну баню, помішуючи до утворення бульбашок. Щойно починає закипати, став сотейник у крижану воду і помішуючи остуди до кімнатної температури. Кеш’ю трохи підсмаж на сухій сковороді, подрібни ножем. Цукати, якщо вони великі, теж подрібни. Невелику кількість залиш для прикраси. Додай цукати та горіхи в сирну масу та перемішай так, щоб вони рівномірно розподілилися. Вистели форму для паски чистою вологою марлею і переклади сир, ущільнюючи його лопаткою. Краї марлі загорни всередину. Постав форму в ємність, куди стікатиме сироватка. На форму поклади кришечку, а на верх — щось важке. Усю конструкцію потрібно поставити в холодильник на добу. Краї марлі загорни всередину. Коли паска настоїться, з неї стече вся сироватка, дістань її з холодильника. Акуратно зніми гніт, розгорни краї марлі. Переверни форму на ємність. Прикрась сирну заварну паску цукатами, які залишилися, на смак.

Є сотні рецептів пасок, а кожна господиня або господар додають у них свою родзинку. А чому б тобі не спробувати приготувати віденське тісто на паску? Воно зробить святкову випічку ніжною та ще смачнішою.

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