Царская паска: рецепт пошагового приготовления нежнейшего блюда

Царская паска — вкусное блюдо, которое готовят накануне праздника. Для него нужно купить действительно хороший натуральный творог.

Как приготовить царскую паску в домашних условиях и что для этого нужно — читай в материале.

Царская паска: рецепт пошагово

Ингредиенты:

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жирный творог — 250 г

яичные желтки — 2 шт.

20% сметана — 100 г

сливочное масло — 70 г

сахар — 70 г

цукаты — 80 г

орехи кешью — 50 г

Способ приготовления:

Перетри творог через сито, тогда заварная творожная паска царская получится с нежной структурой. В сотейник с толстым дном выложи перетертый творог, добавь яичные желтки. Яйца, прежде чем разбить, опусти в емкость с холодной водой. Потом их нужно обтереть бумажным полотенцем и разбить так, чтобы белок и желток не смешались. Выложи сметану. Если хочешь, чтобы заварная творожная паска имела ванильный аромат, добавь чуточку ванилина. Смешай творог, сметану и желтки. Нарежь кусочками мягкое сливочное масло. Оставь его в самом начале приготовления творожной паски на столе. Добавь сахар. Перемешай массу до однородности миксером или лопаткой. Поставь сотейник с творогом на водяную баню и нагрей, постоянно помешивая, пока не начнут образовываться пузырьки. Выключи газ и поставь сотейник в ледяную воду. Непрерывно помешивая, остуди творожную массу до комнатной температуры. Перемешай все до однородности. Ставь на водяную баню, помешивая до образования пузырьков. Как только начинает закипать, ставь сотейник в ледяную воду и помешивая остуди до комнатной температуры. Кешью немного поджарь на сухой сковороде, измельчи ножом. Цукаты, если они крупные, тоже измельчи. Небольшое количество оставь для украшения. Добавь цукаты и орехи в творожную массу и перемешай так, чтобы они равномерно распределились. Выстели пасочницу чистой влажной марлей и переложи творог, уплотняя его лопаткой. Края марли заверни внутрь. Поставь пасочницу в блюдо, в которое будет стекать сыворотка. На пасочницу положи крышечку, а на верх — грузик. Всю конструкцию нужно поставить в холодильник на сутки. Края марли заверни внутрь. Когда паска настоится, с нее стечет вся сыворотка, достань ее из холодильника. Аккуратно сними гнет, разверни края марли. Переверни пасочницу на блюдо. Укрась творожную заварную паску оставшимися цукатами по вкусу.

Есть сотни рецептов куличей, а каждая хозяйка или хозяин добавляют в них свою изюминку. А почему бы тебе не попытаться приготовить венское тесто на кулич? Оно сделает праздничную выпечку нежной и вкусной.

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