Царская паска: рецепт пошагового приготовления нежнейшего блюда

Царская паска — вкусное блюдо, которое готовят накануне праздника. Для него нужно купить действительно хороший натуральный творог.
Как приготовить царскую паску в домашних условиях и что для этого нужно — читай в материале.
Ингредиенты:
Способ приготовления:
Есть сотни рецептов куличей, а каждая хозяйка или хозяин добавляют в них свою изюминку. А почему бы тебе не попытаться приготовить венское тесто на кулич? Оно сделает праздничную выпечку нежной и вкусной.
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