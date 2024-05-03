Борошно манітоба: чим замінити і як без нього приготувати легку італійську паску Панеттоне

Манітоба — італійське борошно з дуже високим вмістом білка — від 12% до 20%, та більшою ніж у звичайного борошна властивістю поглинати воду. В Італії з нього печуть хліб та піци, а також італійську паску Панеттоне (panettone). Чи можна замінити борошно манітоба українським аналогом — у нашому матеріалі.
Манітоба — особливий сорт борошна, який виготовляють в Італії з м’яких сортів пшениці й використовують для тіста, яке потребує довгого розстоювання, приміром, для замісу хліба.
Тісто з манітоби виходить більш еластичним, а готова випічка — з великими порами та пишною текстурою.
У наших умовах борошно манітоба можна замінити на борошно вищого сорту.
У наших умовах борошно манітоба можна замінити на борошно вищого сорту.
Стовідсотковою таку заміну не назвеш, текстура тіста буде дрібно-пористою, але спробувати приготувати італійську паску Панеттоне все одно можна.
До речі, борошно манітоба можна придбати й в Україні, коштує воно більш як сто гривень за кілограм, і доступно в продажі в інтернеті.
Якщо ж ти вирішила (-в) побалувати домашніх справжньою італійською паскою на основі борошна манітоба, ось тобі рецепт:
Інгредієнти для опари
Пишної та смачної тобі паски! Тепер ти знаєш, чим можна замінити борошно манітоба, і як спекти паску на основі українського борошна вищого ґатунку.
Раніше ми писали про іще один рецепт смачної паски — ніжної паски з вершковим смаком, яка ніколи не осяде і не матиме повітряних “ямок” всередині.
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