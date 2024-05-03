Борошно манітоба: чим замінити і як без нього приготувати легку італійську паску Панеттоне

Манітоба — італійське борошно з дуже високим вмістом білка — від 12% до 20%, та більшою ніж у звичайного борошна властивістю поглинати воду. В Італії з нього печуть хліб та піци, а також італійську паску Панеттоне (panettone). Чи можна замінити борошно манітоба українським аналогом — у нашому матеріалі.

Борошно манітоба: в чому особливість

Манітоба — особливий сорт борошна, який виготовляють в Італії з м’яких сортів пшениці й використовують для тіста, яке потребує довгого розстоювання, приміром, для замісу хліба.

Тісто з манітоби виходить більш еластичним, а готова випічка — з великими порами та пишною текстурою.

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Чим замінити борошно манітоба

У наших умовах борошно манітоба можна замінити на борошно вищого сорту.

Стовідсотковою таку заміну не назвеш, текстура тіста буде дрібно-пористою, але спробувати приготувати італійську паску Панеттоне все одно можна.

До речі, борошно манітоба можна придбати й в Україні, коштує воно більш як сто гривень за кілограм, і доступно в продажі в інтернеті.

Якщо ж ти вирішила (-в) побалувати домашніх справжньою італійською паскою на основі борошна манітоба, ось тобі рецепт:

Рецепт італійської паски Панеттоне на основі борошна манітоба

Інгредієнти для опари

борошно манітоба — 200 г (можна замінити на борошно вищого ґатунку)

молоко — 150 мл

цукор — 1 ст. ложка

дріжджі сухі — 14 г

Інгредієнти для тіста

борошно манітоба — 200 г (можна замінити на борошно вищого ґатунку)

цукор — 150 г;

масло вершкове — 100 г;

яєчні жовтки — 4 шт.;

апельсин — 1 шт.;

апельсиновий лікер — 50 г (можна замінити на сік апельсина);

ванільний цукор — 1 пакетик;

сіль — щіпка.

Додаткові інгредієнти

рослинна олія — ​​50 г (для змащування форм і поверхонь);

родзинки та цукати — 150 г;

коньяк або ром — 50 мл.

Як приготувати паску Панеттоне на основі борошна манітоба

Родзинки та цукати замочи в коньяку або ромі на добу. Поєднай всі складові опари й заміси її, дай постояти три години. Додай до опари решту інгредієнтів. З апельсина зніми та додай в тісто цедру, вичави сік. В кінці замісу додай родзинки та цукати. Дай тісту піднятися. Обімни його і розклади по формах, заповнюючи на одну третину. Знову дай піднятися. Випікай 35-45 хвилин, залежно від розміру форми. Остуди паски, підвісивши їх на дерев’яних шпажках. Так роблять, щоб паска не осіла, адже має дуже ніжну текстуру. Збий глазур до утворення щільної піни та прикрась готові паски.

Пишної та смачної тобі паски! Тепер ти знаєш, чим можна замінити борошно манітоба, і як спекти паску на основі українського борошна вищого ґатунку.

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