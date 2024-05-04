Жовта паска, як у бабусі. Важливі секрети приготування та покроковий рецепт

Якщо твоїм особливим спогадом з дитинства є бабусина паска — чудово тебе розуміємо. У них завжди виходили найкращі та найсмачніші. Пекти жовту паску на жовтках — давня традиція. У матеріалі розповідаємо покроково, як спекти жовту паску на Великдень.

Як спекти жовту паску — секрети наших бабусь

Певно, у більшості українських родин є традиція випікання пасок. У кожної родини свої секрети та рецепти, однак ніколи не буде зайвим спробувати щось нове та цікаве. У Смачно 24 розповіли про секрети приготування жовтої паски — з куркумою та на жовтках.

Зробити паску жовтою всередині можна за допомогою додавання до тіста спецій — куркуми та шафрану. Куркума має слабкий смак, але насичений колір, тому на ніжний та солодкий смак паски спеція не вплине.

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Шафран — дорога та вишукана спеція, вона зробить великодню випічку насиченого золотистого відтінку та надасть ніжного аромату.

Ще одним важливим секретом наших бабусь, як спекти жовту паску, є жовтки. Для такого тіста використовують лише їх, без білків. Паска на жовтках виходить яскравішою за кольором та ніжнішою.

Під час замішування тіста жовтки слід додавати по одному. А після кожного доданого — ретельно та довго вимішувати тісто. Важливо, щоб жовтки були кімнатної температури.

Тоді тісто збільшуватиметься рівномірно, а паски вийдуть красивої форми. Пам’ятай, під час випікання великодніх пасок не можна відкривати дверцята духовки, щоб тісто не просіло.

Раніше ми ділилися простим рецептом паски з доступних продуктів.

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