Кокотюха для детей и дневник новых привычек: новинки книг на любой вкус и возраст

Зимние праздники еще продолжаются, а значит — и подарки еще будут актуальны! А что может быть лучшим подарком за книгу? Разве что полная украинская победа, но до нее нам стоит дойти вдохновенными и с новыми знаниями, которые подарят нам новинки среди книг нон-фикшна, художественной литературы и детских рассказов.

Редакция Вікна-новини поможет найти тебе несколько интересных книг разных жанров на любой вкус. Среди новинок — свежие книги Андрея Кокотюхи и Ирэн Роздобудько.

Нон-фикшн

Данный жанр также называют документальным. Нон-фикшн сочетает в себе информативную ценность энциклопедий и увлекательный стиль простого изложения.

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Эта книга точно научит тебя искусству минимализма в полном изобилии всего необходимого. Авторы Джошуа Филдс Миллберн и Райан Никодемус поместили на страницах книги инструменты, обучающие людей контролировать свои эмоции, прорабатывать гештальты и справляться с эмоциональным и материальным потребительством.

Хватит прятаться за баррикадами из вещей и негативных эмоций и страхов, призывают авторы.

Пора разбирать материальные загромождения, очищать сознание и открываться всеобъемлющей любви к людям и собственному Я.

Джошуа Филдс Миллберн и Райан Никодемус уже известны многим своими идеями, которые они активно продвигают через подкасты, веб-сайт, книги и фильмы на Netflix.

Название говорит само за себя: как научиться контролировать свои дедлайны и управлять своим временем, чтобы успевать все? Кристофер Кокс на своем опыте покажет, как успеть не только работать, но и отдыхать.

Из книги Обладатель дедлайнов. Успеть все ты узнаешь, как доставляют пасхальные лилии, побываешь за кулисами театра перед премьерой. Попадешь в эскадрилью военно-воздушных сил, которая будет спасать пострадавших от урагана, и в магазин Best Buy накануне Черной пятницы.

Еще и понаблюдаешь за учредителями стартапа, представляющими свой продукт общественности, и примешь участие в предвыборной кампании.

Многие психологи и менторы настаивают, что изменить привычки легче за счет ведения дневника. И книга Гайден Финч — именно об этом. Прикладной психолог подробно объясняет, как осознать и проанализировать собственные привычки, и дает практические советы и рекомендации по выполнению курса.

Благодаря ежедневным, еженедельным и 28-дневным контрольным проверкам, которые ты найдешь в этом дневнике, ты сможешь изменить свою жизнь.

Кроме практики, у тебя будет возможность детально разобраться с теорией, как образуются вредные и полезные привычки.

Художественная литература

Художественная литература известна всем, кто хоть немного интересовался книгами. Сегодня это один из самых массовых жанров литературы, представленный на прилавках для покупателей.

Книга рассказывает о старшекласснице Шарлотте Тиллз, попадающей в роковую автокатастрофу. Она оживает, но уже с необычными способностями — теперь девушка может видеть смерти других людей.

Теперь на девушку охотится ЭОН, которая отслеживает и убивает чрезвычайных людей, чтобы никто никогда не узнал об их особенностях.

Автор Виктория Шваб — американская писательница, которая уже написала более 20 книг, многие из которых стали бестселлерами.

Этот детективный рассказ написала автор бестселлеров The New York Times, лауреат таких престижных среди детективистов премий, как Эдгар, Барри, Энтони, Мекавити, победительница Los Angeles Times Book Prize и Irish Book Award Тана Френч.

По мотивам произведений Френч, в том числе и В лесу, каналы BBC и Starz выпустили весьма атмосферный сериал и объявили о сьемках второго сезона.

Летом 1984 года матери звали малышей домой, как только дублинское предместье обрастало тьмой. Но в этот теплый вечер трое детей не вернулись из темных и тихих лесов. Полиции удалось найти только одного ребенка — испуганного и в окровавленных кроссовках.

За 20 лет детективу Райану придется открыть свои воспоминания и секреты, чтобы найти убийцу новой жертвы.

Книга автора Голли Блэк расскажет тебе о короле Эльфгейма, который постоянно должен быть ужасным, сияющим и могучим одновременно.

Юный принц научился быть ужасным, чтобы защитить себя, но и самые крепкие стены можно разрушить.

Детская литература

Детские книги учат малышей понимать правила этого мира и верить в чудеса посреди обыденности. Если бы не детская литература, то как бы ты знал(-а) простые правила жизни в обществе?

Автор Леся Воронина уверена: настоящие индейцы никогда не смеются над крокодилом! Они понимают: победить самого коварного врага можно только тогда, когда ты готов(-а) отразить нападение в любой момент.

Ее главные герои — геймер Ника и ботан Рэм — вместо того, чтобы обустраивать самодельный вигвам-тип, упражняться в стрельбе из лука, распознавать следы диких животных и голоса редких птиц, должны освобождать “вождя племени” — Ремового отца и пожилого кокер-спаниеля Бублика от злоумышленников.

К счастью, наши герои знают секреты древних индейских племен, умевших выживать в дикой природе.

Это уже третья книга о приключениях девочки по имени Морриган Кроу автора Джессики Таунсенд.

Только в прошлом году она разобралась со злом, но теперь Морриган ждет новое испытание: покорить силу, способную в любой момент вырваться из-под контроля и уничтожить девочку. Но вот беда: ее Невермур охватывает Пустовирус. Эта загадочная болезнь поражает Чудо-животных и превращает их в монстров.

Теперь девочка должна найти лекарство против пустовируса и помочь друзьям даже ценой собственной жизни!

Серия книг авторства Андрея Кокотюхи — это лучший подарок малышам на Рождество. Ведь истории дома Вау — увлекательны и поучительны.

К примеру, Вампир, которому запретили охотиться, борется с ночной скукой. Домовой ссорится с ведьмой, разводящей беспорядок. Призраки пытаются найти тех, кто еще их боится… И всем мешают шумные тролли.

О волшебных существах, обитающих в одном многоквартирном доме, будет интересно читать всем, кто верит в чудеса.

То, что вместила Ирэн Роздобудько на страницах своей книги, — о настоящей дружбе и приключениях. Неужели никто из нас не хотел попасть во времена казачества? Если да, то эта книга приглянется и малышам, и взрослым!

На каникулах у Клавы и Рено появились странные пятна на запястьях. Натолкнувшись на третий элемент рисунка, в который складываются все символы на руках, девушки приходят в себя на несколько столетий раньше. И понимают, что они потраплянцы — путешественники во времени!

Теперь подружкам придется не проявлять себя среди запорожцев, овладеть сечевыми традициями и найти предателя, чтобы исправить страшную несправедливость и спасти честь хорошего рода.

А самое главное — они должны будут найти способ вернуться назад, к семье и привычной жизни. Хотя теперь она уже никогда не будет такой, как раньше.

Книги могут не только учить и вдохновлять, но и помогать ВСУ! Если тебе интересно, как это можно сделать, то прочти в нашем материале эксклюзивное интервью с организаторами Книжных сил Украины.

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