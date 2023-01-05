Кокотюха для дітей та щоденник нових звичок: новинки книг на будь-який смак та вік

Зимові свята ще тривають, а отже — і подарунки ще будуть на часі! А що може бути кращим подарунком за книжку? Хіба що повна українська перемога, але до неї нам варто дійти натхненними та з новими знаннями, які подарують нам новинки серед книг нон-фікшну, художньої літератури та дитячих оповідок.

Редакція Вікна-новини допоможе знайти тобі кілька цікавих книг різних жанрів на будь-який смак. Серед новинок — свіжі книжки Андрія Кокотюхи та Ірен Роздобудько.

Нон-фікшн

Такий жанр також називають документальним. Нон-фікшн поєднує в собі інформативну цінність енциклопедій та захопливий стиль простого викладу.

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Ця книжка точно навчить тебе мистецтва мінімалізму в повному достатку всього необхідного. Автори Джошуа Філдс Міллберн та Раян Нікодемус вмістили на сторінках книги інструменти, які навчають людей контролювати свої емоції, пропрацьовувати гештальти та долати емоційне й матеріальне споживацтво.

Досить ховатися за барикадами з речей та негативних емоцій і страхів, закликають автори.

Час розбирати матеріальні захаращення, очищати свідомість та відкриватися всеохопній любові до людей і власного Я.

Джошуа Філдс Міллберн та Раян Нікодемус уже відомі багатьом своїми ідеями, які вони активно просувають через подкасти, веб-сайт, книжки та фільми на Netflix.

Назва говорить сама за себе: як навчитися контролювати свої дедлайни та керувати власним часом, щоб встигати все? Крістофер Кокс на власному досвіді покаже, як встигнути не лише працювати, а й відпочивати.

З книжки Володар дедлайнів. Встигнути все ти дізнаєшся, як доставляють великодні лілії, побуваєш за лаштунками театру перед прем’єрою. Потрапиш в ескадрилью військово-повітряних сил, що рятуватиме постраждалих від урагану, і в крамницю Best Buy напередодні Чорної п’ятниці.

Ще й поспостерігаєш за засновниками стартапу, що представляють свій продукт громадськості, та візьмеш участь у передвиборчій кампанії.

Багато психологів та менторів наполягають, що змінити звички легше з допомогою ведення щоденника. І книжка Гайден Фінч саме про це. Прикладна психологиня детально пояснює, як усвідомити та проаналізувати власні звички, й дає практичні поради та рекомендації з виконання курсу.

Завдяки щоденним, щотижневим та 28-денним контрольним перевіркам, які ти знайдеш в цьому щоденнику, ти зможеш змінити своє життя.

Окрім практики у тебе буде змога детально розібратися з теорією, як утворюються шкідливі та корисні звички.

Художня література

Художня література — відома усім, хто хоча б трішки цікавився книгами. Сьогодні це один із наймасовіших жанрів літератури, що представлений на прилавках для покупців.

Книга розповідає про старшокласницю Шарлотту Тіллз, що потрапляє у фатальну автокатастрофу. Вона оживає, але вже з надзвичайними здібностями — відтепер дівчина може бачити смерті інших людей.

Тепер на дівчину полює ЕОН, яка відстежує та вбиває надзвичайних людей, щоб ніхто й ніколи не дізнався про їхні особливості.

Авторка Вікторія Шваб — американська письменниця, яка вже написала понад 20 книг, чимало з яких стали бестселерами.

Цю детективну розповідь написала авторка бестселерів The New York Times, лауреатка таких престижних серед детективістів премій, як Едгар, Баррі, Ентоні, Мекавіті, переможниця Los Angeles Times Book Prize та Irish Book Award Тана Френч.

За мотивами творів Френч, зокрема й У лісі, канали BBC і Starz випустили вельми атмосферний серіал, і наразі оголошено фільмування другого сезону.

Улітку 1984 матері кликали малечу додому, щойно дублінське передмістя огортало сутінню. Але цього теплого повечір’я трійко дітлахів не повернулися з темних і тихих лісів. Поліції вдалося знайти лише одну дитину — перелякану та у скривавлених кросівках.

За 20 років детективу Раяну доведеться відкрити свої спогади та секрети, щоб знайти вбивцю нової жертви.

Книга авторки Голлі Блек розповість тобі про короля Ельфгейму, який постійно має бути жахливим, сяйливим і могутнім водночас.

Юний принц навчився бути жахливим, щоб захистити себе, та навіть найміцніші стіни можна зруйнувати.

Дитяча література

Дитячі книги навчають малюків розуміти правила цього світу та вірити у дива посеред буденності. Бо якби не дитяча література, то як би ти знав(-ла) прості правила перебування у суспільстві?

Авторка Леся Воронина певна: справжні індіанці ніколи не сміються з крокодила! Вони розуміють: перемогти найпідступнішого ворога можна лише тоді, коли ти готовий(-а) відбити напад будь-якої миті.

Її головні герої — геймерка Ніка та ботан Рем — замість того, щоб облаштовувати саморобний вігвам-тіпі, вправлятися в стрільбі з лука, розпізнавати сліди диких тварин та голоси рідкісних птахів, мають визволяти “вождя племені” — Ремового батька та підстаркуватого кокер-спанієля Бублика від зловмисників.

На щастя, наші герої знають секрети давніх індіанських племен, які вміли виживати в дикій природі.

Це уже третя частина про пригоди дівчинки, на ім’я Морріґан Кроу, авторки Джессіки Таунсенд.

Лише минулого року вона розібралася зі злом, та тепер на Морріґан чекає нове випробування: підкорити силу, що здатна будь-якої миті вирватися з-під контролю та знищити дівчинку. Та от халепа: її Невермур охоплює Порожневірус. Ця загадкова хвороба вражає Диво-тварин і перетворює їх на монстрів.

Тепер дівчинка має знайти ліки проти Порожневірусу та допомогти друзям навіть ціною власного життя!

Серія книг авторства Андрія Кокотюхи — це найкращий подарунок малечі на Різдво. Адже історії будинку Вау — захопливі та повчальні.

Наприклад, Вампір, якому заборонили полювати, бореться з нічною нудьгою. Домовик свариться з відьмою, що розводить безлад зіллєварінням. Привиди намагаються знайти тих, хто ще їх боїться… І всім-всім заважають галасливі тролі.

Про чарівних істот, що мешкають в одному багатоквартирному будинку, буде цікаво читати усім, хто вірить в дива.

Те, що вмістила Ірен Роздобудько на сторінках своєї книжки, — про справжню дружбу та пригоди. Бо невже ніхто з нас не хотів потрапити у часи козаччини? Якщо так, то ця книга стане до вподоби й малюкам, й дорослим!

На канікулах у Клави та Рено з’явилися дивні плями на запʼястках. Натрапивши на третій елемент малюнка, у який складаються всі символи на руках, дівчата оговтуються на кілька століть раніше. І розуміють, що вони потраплянці — мандрівники в часі!

Тепер подружкам доведеться не виказати себе серед запорожців, опанувати січові традиції та знайти зрадника, щоб виправити страшну несправедливість і врятувати честь хорошого роду.

А найголовніше — вони повинні будуть знайти спосіб повернутися назад, до сімʼї та звичного життя. Хоча тепер воно вже ніколи не буде таким, як раніше.

Книги можуть не лише вчити та надихати, а ще й допомагати ЗСУ! Якщо тобі цікаво, як це можна зробити, то прочитай у нашому матеріалі ексклюзивне інтерв’ю з організаторами Книжкових сил України.

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