Обрезка груш летом: как и когда правильно делать эту процедуру

Сладкую, сочную грушу любят все. И, казалось бы, какая может быть обрезка летом этого дерева, именно тогда, когда оно плодоносит? А на самом деле такую ​​процедуру делают, и ее следует делать. Читай, как правильно подрезать грушу летом, нужно ли обрезать верхушку, и когда лучше обрезать дерево — в материале.

Обрезка молодой груши летом

Летняя обрезка груш стимулирует образование цветочных почек для следующего года и увеличивает урожай.

Обрезка груши летом заключается в необходимости правильного формирования кроны дерева методом прореживания веток. Кроме того, обрезание веток помогает его оздоровить.

Прореживание кроны способно обеспечить доступ солнечного света и лучшую циркуляцию воздуха. Эта процедура, в результате, снижает вероятность заболеваний дерева.

Когда летом проводить обрезку

По версии садоводов, лучшее время для проведения летней обрезки период с июня до июля. Именно к этому времени побеги уже окрепли, а потому смогут выдержать удаление веток. И, самое главное, у дерева еще будет время, чтобы до холодов восстановить свои силы.

Груша: обрезка летом

Для качественной срезки сучков и побегов понадобятся заранее подготовленные инструменты:

Сучкорез. Он нужен для срезки веток, расположенных на высоте. Инструмент оснащен длинными ручками для удобства проведения работ.

Секатор. С его помощью обрезают тонкие и среднего размера сухие ветки, а также молодую поросль. Он хорошо справляется с побегами до 3 см в диаметре.

Садовая пила или ножовка. Используется для ликвидации больших веток — более 3 см в диаметре.

Нож. Применяется для обрезки побегов и зачистки появившихся ран на стволе.

Для обработки срезов используется садовый вар.

Весь инвентарь, используемый для обрезки, должен быть острым и продезинфицированным.

Обрезка груши для начинающих

Что обрезать и как это делать:

Резать следует под углом 45 градусов от основания ветки, чтобы обеспечить оптимальное заживление.

Начинать обрезку со всех сухих, больных и поврежденных стеблей.

Обязательно обрезать перекрещенные ветви или растущие внутрь кроны.

Также обрезать побеги, растущие из спящих почек на старых ветвях.

Удалить ветки, растущие вертикально и не плодоносящие.

Для обеззараживания, следует обработать срезы садовым варом.

Обрезка груши летом: видео

А вот еще видео о летней обрезке груш, и о том, что делать, если груша болеет и скручиваются листики.

Груша: обрезка летом

Надеемся, что наш материал поможет тебе правильно обрезать грушу, сформировать ее крону и собрать хороший урожай.

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