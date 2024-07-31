Обрезка груш летом: как и когда правильно делать эту процедуру

Сладкую, сочную грушу любят все. И, казалось бы, какая может быть обрезка летом этого дерева, именно тогда, когда оно плодоносит? А на самом деле такую процедуру делают, и ее следует делать. Читай, как правильно подрезать грушу летом, нужно ли обрезать верхушку, и когда лучше обрезать дерево — в материале.
По версии садоводов, лучшее время для проведения летней обрезки период с июня до июля. Именно к этому времени побеги уже окрепли, а потому смогут выдержать удаление веток. И, самое главное, у дерева еще будет время, чтобы до холодов восстановить свои силы.
Для качественной срезки сучков и побегов понадобятся заранее подготовленные инструменты:
Весь инвентарь, используемый для обрезки, должен быть острым и продезинфицированным.
Pixabay
Что обрезать и как это делать:
А вот еще видео о летней обрезке груш, и о том, что делать, если груша болеет и скручиваются листики.
Надеемся, что наш материал поможет тебе правильно обрезать грушу, сформировать ее крону и собрать хороший урожай.
А еще тебя подсказки о том, когда и как правильно обрезать черешню летом.
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