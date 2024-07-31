Обрізка груш влітку: як і коли правильно робити цю процедуру

Солодку, соковиту грушу люблять усі. І, здавалось би, яка може бути обрізка літом цього дерева, саме тоді, коло воно плодоносить? А насправді таку процедуру роблять, і її варто робити. Читай, як правильно підрізати грушу влітку, чи потрібно обрізати верхівку, й коли найкраще обрізати дерево — у матеріалі.

Обрізка молодої груші влітку

Літня обрізка груш стимулює утворення квіткових бруньок для наступного року та збільшує врожай.

Обрізка груші влітку полягає в необхідності правильного формування крони дерева методом проріджування гілок. Крім цього, прибирання цих гілочок допомагає його оздоровити.

Проріджування крони здатне забезпечити доступ сонячного світла та набагато кращу циркуляцію повітря. Ця процедура, в результаті, знижує ймовірність захворювань дерева.

Коли літом проводити обрізку

За версією садівників, найкращим часом для проведення літньої обрізки є період з червня по липень. Саме до цього часу пагони вже достатньо зміцніли, а тому зможуть витримати видалення гілок. І, найголовніше, дерево ще матиме час, щоб до холодів відновити свої сили.

Груша: обрізка влітку

Для якісного зрізання сучків і пагонів знадобляться такі інструменти:

Гілкоріз, — потрібен для зрізання гілок, які розташовані на висоті. Інструмент оснащений довгими ручками для зручності проведення робіт.

Секатор. З його допомогою обрізають тонкі й середнього розміру сухі гілки, а також молоду поросль. Він добре справляється з пагонами до 3 см в діаметрі.

Садова пилка або ножівка. Використовується для ліквідації більших гілок — понад 3 см в діаметрі.

Ніж. Застосовується для обрізання пагонів і зачистки з’явилися ранок на стовбурі.

Для обробки зрізів використовується садовий вар.

Весь інвентар, який використовується для обрізки, має бути гострим та продезінфікованим.

Обрізка груші для початківців

Що обрізати та як це робити:

Різати слід під кутом 45 градусів від основи гілки, щоб забезпечити оптимальне загоєння.

Почни обрізку з всіх сухих, хворих та пошкоджених стебел.

Обов’язково обрізати перехрещені гілки або такі, що ростуть всередину крони.

Обрізати пагони, що ростуть зі сплячих бруньок на старих гілках.

Видалити гілки, які ростуть вертикально та не родять.

Щоб запобігти зараженню, оброби зрізи садовим варом.

Обрізка груші влітку: відео

А ось ще відео про літню обрізку груш та про те, що робити, коли груша хворіє і скручуються листочки.

Груша: обрізка влітку

Сподіваємося, наш матеріал допоможе тобі правильно обрізати грушу, сформувати її крону і зібрати хороший урожай.

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