Обрізка груш влітку: як і коли правильно робити цю процедуру

Солодку, соковиту грушу люблять усі. І, здавалось би, яка може бути обрізка літом цього дерева, саме тоді, коло воно плодоносить? А насправді таку процедуру роблять, і її варто робити. Читай, як правильно підрізати грушу влітку, чи потрібно обрізати верхівку, й коли найкраще обрізати дерево — у матеріалі.
За версією садівників, найкращим часом для проведення літньої обрізки є період з червня по липень. Саме до цього часу пагони вже достатньо зміцніли, а тому зможуть витримати видалення гілок. І, найголовніше, дерево ще матиме час, щоб до холодів відновити свої сили.
Для якісного зрізання сучків і пагонів знадобляться такі інструменти:
Весь інвентар, який використовується для обрізки, має бути гострим та продезінфікованим.
Pixabay
Що обрізати та як це робити:
А ось ще відео про літню обрізку груш та про те, що робити, коли груша хворіє і скручуються листочки.
Сподіваємося, наш матеріал допоможе тобі правильно обрізати грушу, сформувати її крону і зібрати хороший урожай.
А ще для тебе підказки про те, коли та як правильно обрізати черешню влітку.
А ще у Вікон є крутий Telegram та класна Instagram-сторінка.Підписуйся! Ми публікуємо важливу інформацію, ексклюзиви та цікаві матеріали для тебе.