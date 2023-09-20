Позаботься о здоровье дерева. Обрезка груши осенью: как и когда правильно выполнять

Осенью многие начинающие садовники задают вопрос: как правильно организовывать осеннюю обрезку плодовых деревьев, чтобы они дали хороший урожай? Конечно, есть несколько подсказок.
Как правильно делать обрезку груши осенью, рассказываем тебе дальше.
Правильная осенняя обрезка груши формирует и разрежает крону дерева, а также укрепляет ствол.
Также осенняя обрезка груши, как и других плодовых растений, предохраняет дерево от поражения вредителями и инфекциями.
К тому же, обрезание кроны груши положительно влияет на плодовитость дерева: чем меньше сил и питательных веществ растение будет отдавать ненужным ветвям, тем больше этих сил оно отдаст плодам.
Обрезку груши осенью следует проводить, поскольку:
Обрезка груши осенью зависит от возраста дерева. Например, молодые деревья, которые ещё не вступили в пору плодоношения, обрезают для формирования кроны и скелета. Но обрати внимание, что обрезать дерево в год его посадки — не нужно.
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Деревья, уже дающие плоды, следует обрезать так, чтобы улучшить плодоношение. Если дерево уже старое, его следует омолаживать.
Проводить осеннюю обрезку груши следует после сбора урожая, в сентябре-октябре. Проводится осенняя обрезка груши раз в год или через год.
Проводить осеннюю обрезку груши следует после сбора урожая, в сентябре-октябре. Проводится осенняя обрезка груши раз в год или через год.
Осенняя обрезка является санитарной обработкой дерева, поэтому обрати внимание, чтобы она не была слишком травматичной. Если обрезать много ветвей, дерево потратит силы на заживление ран, запасенных на зиму.
Также помни, что сначала следует избавиться от сухих и больных ветвей. После этого осмотри, нет ли на дереве прикорневых ветвей — их тоже следует избавиться. Обязательно обрезай так называемые “волчки” — это ветви, которые растут вертикально, не дают плодов.
Не забудь обрезать ветви, растущие вниз, в сторону ствола, а также те, которые отходят от ствола под углом 90° и перекрестные побеги.
Не забудь обрезать ветви, растущие вниз, в сторону ствола, а также те, которые отходят от ствола под углом 90° и перекрестные побеги.
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