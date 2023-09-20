Позаботься о здоровье дерева. Обрезка груши осенью: как и когда правильно выполнять

Осенью многие начинающие садовники задают вопрос: как правильно организовывать осеннюю обрезку плодовых деревьев, чтобы они дали хороший урожай? Конечно, есть несколько подсказок.

Как правильно делать обрезку груши осенью, рассказываем тебе дальше.

Зачем делать осеннюю обрезку груши

Правильная осенняя обрезка груши формирует и разрежает крону дерева, а также укрепляет ствол.

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Также осенняя обрезка груши, как и других плодовых растений, предохраняет дерево от поражения вредителями и инфекциями.

К тому же, обрезание кроны груши положительно влияет на плодовитость дерева: чем меньше сил и питательных веществ растение будет отдавать ненужным ветвям, тем больше этих сил оно отдаст плодам.

Обрезку груши осенью следует проводить, поскольку:

завершен процесс вегетации;

замедляется движение сока по дереву;

правильная обрезка стимулирует урожайность;

такая работа менее травматичная для дерева.

Как обрезать грушу осенью

Обрезка груши осенью зависит от возраста дерева. Например, молодые деревья, которые ещё не вступили в пору плодоношения, обрезают для формирования кроны и скелета. Но обрати внимание, что обрезать дерево в год его посадки — не нужно.

Деревья, уже дающие плоды, следует обрезать так, чтобы улучшить плодоношение. Если дерево уже старое, его следует омолаживать.

Проводить осеннюю обрезку груши следует после сбора урожая, в сентябре-октябре. Проводится осенняя обрезка груши раз в год или через год.

Осенняя обрезка является санитарной обработкой дерева, поэтому обрати внимание, чтобы она не была слишком травматичной. Если обрезать много ветвей, дерево потратит силы на заживление ран, запасенных на зиму.

Правила обрезки груши осенью

Используй только острые и чистые инструменты: секатор, садовую пилу, нож. Используй садовый вар, чтобы смазывать места срезов, чтобы дерево быстрее залечило свои раны. Обрезку груши осенью следует проводить в сухие и солнечные дни. Оптимальная температура для обрезки груши осенью — не ниже 8ºС. За одну обрезку следует избавиться от не более 25% всех ветвей. Если дерево требует большей обрезки — отложи её до весны. Скелетные побеги более 5-7 см в диаметре вырезай в три этапа: подпили внизу, отпили сверху, а после этого можешь выравнивать надрез.

Также помни, что сначала следует избавиться от сухих и больных ветвей. После этого осмотри, нет ли на дереве прикорневых ветвей — их тоже следует избавиться. Обязательно обрезай так называемые “волчки” — это ветви, которые растут вертикально, не дают плодов.

Не забудь обрезать ветви, растущие вниз, в сторону ствола, а также те, которые отходят от ствола под углом 90° и перекрестные побеги.

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