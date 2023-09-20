Подбай про здоров’я дерева. Обрізання груші восени: як та коли правильно виконувати

Восени багато садівників-початківців ставлять перед собою запитання: як правильно організовувати осінню обрізку плодовитих дерев, аби вони дали хороший урожай? Звісно, є декілька підказок.

Як правильно проводити обрізку груші восени, розповідаємо тобі далі.

Для чого робити осінню обрізку груші

Правильна осіння обрізка груші формує та розріджує крону дерева, а також укріплює стовбур.

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Також осіння обрізка груші, як і інших плодових рослин, убезпечує дерево від ураження шкідниками та інфекцій.

До того ж обрізання крони груші позитивно впливає на плодовитість дерева: чим менше сил та поживних речовин рослина буде віддавати непотрібним гілкам, тим більше цих сил вона віддасть плодам.

Обрізку груші восени варто проводити, бо:

завершено процес вегетації;

сповільнюється рух соку деревом;

правильна обрізка стимулює урожайність;

така робота є менш травматичною для дерева.

Як обрізати грушу восени

Обрізка груші восени залежить від віку дерева. Наприклад, молоді дерева, що ще не вступили у пору плодоношення, обрізають для формування крони та кістяка. Але зверни увагу, що обрізати дерево у рік його посадки — не потрібно.

Дерева, що уже дають плоди, варто обрізати так, щоб покращити плодоношення. Якщо дерево вже старе, його слід омолоджувати.

Проводити осінню обрізку груші варто після збору урожаю, у вересні-жовтні. Проводиться осіння обрізка груші раз на рік або через рік.

Осіння обрізка є санітарною обробкою дерева, тож зверни увагу, аби вона не була надто травматичною. Якщо обрізати забагато гілок, дерево витратить сили на “загоювання” ран, що були запасені на зимівлю.

Правила обрізки груші восени

Користуйся лише гострими та чистими інструментами: секатором, садовою пилкою, ножем. Використовуй садовий вар, аби змащувати місця зрізів, щоб дерево швидше “загоїло” свої рани. Обрізку груші восени варто проводити у сухі та сонячні дні. Оптимальна температура для обрізки груші восени — не нижче 8ºС. За одне обрізання варто позбутися не більше, ніж 25% всіх гілок. Якщо дерево потребує більшого обрізання — відклади його до весни. Скелетні пагони, більш як 5-7 см в діаметрі, вирізай в три етапи: підпиляй внизу, відпиляй згори, а після цього можеш вирівнювати надріз.

Також пам’ятай, що спочатку варто позбутися сухих та хворих гілок. Після цього оглянь, чи немає на дереві прикореневих гілок — їх також варто позбутися. Обов’язково обрізай так звані “вовчки” — це гілки, які ростуть вертикально, не дають плодів.

Не забудь обрізати гілки, які ростуть вниз, у бік стовбура, а також відходять від стовбура під кутом 90º і перехресні пагони.

Також ми розповідали тобі, як правильно обрізати інші плодовиті дерева восени.

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