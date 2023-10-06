Обрезка вишни осенью: термины, способы и важные лайфхаки

Правильная обрезка осенью вишни влияет на то, какое количество урожая ты соберешь в будущем. Также это позволит оздоровить ее, но необходимо проводить процедуру до наступления морозов.

При обрезке дерева важно сформировать правильную крону, избежать сильного сгущения. Что нужно знать об обрезке вишни осенью — читай в материале.

Обрезка вишни осенью: когда осуществлять

Обрезают дерево вишни чаще всего с сентября по ноябрь. Но в первую очередь надо обращать внимание на погодные условия. Чем теплее на улице, тем позже можно приступать к осенним работам. Нужно смотреть на опадание листьев.

Сейчас также смотрят

Ведь именно в это время сокодвижение внутри ствола заканчивается, а потому дерево легче перенесет потерю ветвей.

Занимаются обрезкой до наступления первых заморозков. Если не успеть, то срезы могут не затянуться до зимы и дерево просто погибнет. Выбери для этого дела хорошую, сухую погоду. Так в дерево попадет меньшее количество инфекций. Если морозы уже начались, то лучше отложи обрезку до весны.

Способы обрезки вишни осенью

Обрезают дерево по-разному. Но здесь есть несколько основных способов.

Прореживание. Используя этот метод, ветки отсекают у основания. Уменьшение. Когда ветки на дереве удаляют только частично.

Нужно помнить, что основная твоя цель — оздоровить растение. Это важно делать путем избавления от больных или старых ветвей. Такая процедура обеспечивает правильную формировку кроны дерева, омолаживает, способствует увеличению урожайности.

Как обрезать вишню осенью: инструкция пошагово

Для правильной обрезке важно подготовить заранее следующие инструменты:

секатор;

садовой нож;

садовую пилу.

Как обрезать вишню: поэтапный гайд

Перед началом процедуры все инструменты обработай спиртом, марганцовкой или раствором железного купороса и приготовь садовый вар. Далее определись, как ты будешь обрезать вишню (на почку или на кольцо). Первый метод используют при частичном удалении побега. В таком случае угол среза должен быть равен 45 градусам, а направление — наружу кроны. Обрежь сухие ветки, поврежденные, со следами инфекции, побеги, которые растут внутрь ствола, ветки, которые растут вниз, прикорневую поросль. Убери абсолютно все лишние ветки, даже если они растут внизу, сбоку, сверху или на других ветвях. Также важно знать, что у старой вишни нужно обрезать 60-90 см с верхушки, с молодыми деревьями так можно поступать только в случае, если им более двух лет.

Читай в нашем другом материале, как и когда обрезать виноград для большого урожая.

А еще у Вікон есть крутой Telegram и классная Instagram-страница.

Подписывайся! Мы публикуем важную информацию, эксклюзивы и интересные материалы для тебя.