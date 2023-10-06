Обрезка вишни осенью: термины, способы и важные лайфхаки

Правильная обрезка осенью вишни влияет на то, какое количество урожая ты соберешь в будущем. Также это позволит оздоровить ее, но необходимо проводить процедуру до наступления морозов.
При обрезке дерева важно сформировать правильную крону, избежать сильного сгущения. Что нужно знать об обрезке вишни осенью — читай в материале.
Обрезают дерево вишни чаще всего с сентября по ноябрь. Но в первую очередь надо обращать внимание на погодные условия. Чем теплее на улице, тем позже можно приступать к осенним работам. Нужно смотреть на опадание листьев.
Ведь именно в это время сокодвижение внутри ствола заканчивается, а потому дерево легче перенесет потерю ветвей.
Ведь именно в это время сокодвижение внутри ствола заканчивается, а потому дерево легче перенесет потерю ветвей.
Занимаются обрезкой до наступления первых заморозков. Если не успеть, то срезы могут не затянуться до зимы и дерево просто погибнет. Выбери для этого дела хорошую, сухую погоду. Так в дерево попадет меньшее количество инфекций. Если морозы уже начались, то лучше отложи обрезку до весны.
Обрезают дерево по-разному. Но здесь есть несколько основных способов.
Нужно помнить, что основная твоя цель — оздоровить растение. Это важно делать путем избавления от больных или старых ветвей. Такая процедура обеспечивает правильную формировку кроны дерева, омолаживает, способствует увеличению урожайности.
Для правильной обрезке важно подготовить заранее следующие инструменты:
Читай в нашем другом материале, как и когда обрезать виноград для большого урожая.
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