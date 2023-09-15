Обрезка плетистой розы осенью: как правильно проводить, когда и что для этого понадобится

Каждый пышный и многоцветный сад, наверное, не обходится без плетистой розы. Они удачно вписываются в сад, выглядят роскошно, да еще и часто служат декорированием забора, беседки или чего-то другого.

Осенью наступает время обрезки роз на зиму. В нашем материале ты узнаешь, как происходит обрезка плетистой розы осенью — читай о самых важных этапах.

Обрезка плетистой розы осенью: советы, как правильно обрезать

Обрезать розы нужно для нескольких целей — упрощение укрытия роз на зиму, стимуляция роста новых побегов в будущем, для равномерного проветривания и освещения куста, повышения устойчивости к холоду и вредителям, появления побегов для размножения.

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Розы, которым более двух лет, нуждаются в регулярной обрезке побегов. Оптимальным сроком для начала укорачивания побегов являются первые заморозки, когда температура воздуха ночью достигнет -3°C в течение нескольких дней. Чаще всего это середина или конец октября.

В теплые дни нельзя обрезать плетистые розы, ведь они еще в фазе активного роста, а потому новые побеги могут расти даже в сентябре или начале октября. Для удачной обрезки нужно прекращать подкармливать цветки еще с августа.

Из инструментов тебе понадобятся такие: садовый нож или секатор, садовая пилка, плотные перчатки, грабли, антисептик для ножа или секатора, средство для обеззараживания побегов. Для обработки срезов ты можешь использовать садовый вар или раствор медного купороса.

Если под рукой садового вара или медного купороса нет, вместо них можно использовать марганцовку, толченый уголь из камина.

Как правильно обрезать плетистую розу

Продезинфицируй и подточи все садовые инструменты, которые собираешься использовать. Укороти куст на треть, побеги направь так, чтобы роза была 40-50 см вверх. Срежь сухие, гнилые, больные, старые побеги. Также срежь побеги, растущие внутрь плетистой розы. У корней убери молодые побеги. Срезы нужно делать наискось под углом 45°C, расстояние от почки должно быть хотя бы 1 см. Убери лишние сухие листья, особенно у корней. Оставь на плетистой розе 5-7 свежих побегов. Обработай места срезов садовым варом, чтобы предотвратить развитие инфекций куста.

Раньше мы рассказывали, как ухаживать за розами в саду осенью.

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