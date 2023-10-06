Обрізка вишні восени: терміни, способи та важливі лайфхаки

Правильна обрізка вишні восени впливає на те, скільки врожаю ти збереш у майбутньому. Також це допоможе оздоровити її, але необхідно проводити процедуру до настання морозів.

При обрізанні дерева важливо сформувати правильну крону, уникнути сильного згущення. Що потрібно знати про обрізання вишні восени — читай у матеріалі.

Обрізка вишні восени: коли здійснювати

Обрізають дерево вишні найчастіше з вересня до листопада. Але треба насамперед звертати увагу на погодні умови. Чим тепліше на вулиці, тим пізніше можна приступати до осінніх робіт. Потрібно дивитися на опале листя.

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Адже саме в цей час рух соку всередині стовбура закінчується, а тому дерево легше перенесе втрату гілок.

Займаються цим до перших заморозків. Якщо не встигнути, то зрізи можуть не затягнутися до зими, і дерево просто загине. Обери для цієї справи гарну суху погоду. Тоді у дерево потрапить менша кількість інфекцій. Якщо морози вже почалися, краще відклади обрізку до весни.

Способи обрізки вишні восени

Обрізають дерево по-різному. Але тут є кілька основних способів.

Проріджування. Використовуючи цей метод, гілки відсікають біля основи. Зменшення. Коли гілки на дереві видаляють лише частково.

Потрібно пам’ятати про те, що твоя основна мета — оздоровити рослину. Це важливо робити шляхом рятування від гілок хворих або старих. Така процедура забезпечує правильне формування крони дерева, омолоджує та сприяє збільшенню врожайності.

Як обрізати вишню восени: інструкція покроково

Для правильної обрізки важливо підготувати заздалегідь такі інструменти:

секатор;

садовий ніж;

садову пилку.

Як обрізати вишню: поетапний гайд

Перед початком процедури всі інструменти оброби спиртом, марганцівкою або розчином залізного купоросу і приготуй садовий вар. Далі визначся, як ти обрізатимеш вишню (на бруньку або на кільце). Перший метод використовують при частковому видаленні гілки. У такому разі кут зрізу має дорівнювати 45 градусам, а напрямок — назовні крони. Обріж сухі гілки, пошкоджені, зі слідами інфекції, пагони, що ростуть усередину стовбура, гілки, що ростуть униз, прикореневу поросль. Забери абсолютно всі зайві гілки, навіть якщо вони ростуть унизу, збоку, зверху або на інших гілках. Також важливо знати, що у старої вишні потрібно обрізати 60-90 см з верхівки. З молодими деревами так можна чинити тільки у випадку, якщо їм більш як два роки.

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