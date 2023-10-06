Обрізка вишні восени: терміни, способи та важливі лайфхаки

Правильна обрізка вишні восени впливає на те, скільки врожаю ти збереш у майбутньому. Також це допоможе оздоровити її, але необхідно проводити процедуру до настання морозів.
При обрізанні дерева важливо сформувати правильну крону, уникнути сильного згущення. Що потрібно знати про обрізання вишні восени — читай у матеріалі.
Обрізають дерево вишні найчастіше з вересня до листопада. Але треба насамперед звертати увагу на погодні умови. Чим тепліше на вулиці, тим пізніше можна приступати до осінніх робіт. Потрібно дивитися на опале листя.
Адже саме в цей час рух соку всередині стовбура закінчується, а тому дерево легше перенесе втрату гілок.
Адже саме в цей час рух соку всередині стовбура закінчується, а тому дерево легше перенесе втрату гілок.
Займаються цим до перших заморозків. Якщо не встигнути, то зрізи можуть не затягнутися до зими, і дерево просто загине. Обери для цієї справи гарну суху погоду. Тоді у дерево потрапить менша кількість інфекцій. Якщо морози вже почалися, краще відклади обрізку до весни.
Обрізають дерево по-різному. Але тут є кілька основних способів.
Потрібно пам’ятати про те, що твоя основна мета — оздоровити рослину. Це важливо робити шляхом рятування від гілок хворих або старих. Така процедура забезпечує правильне формування крони дерева, омолоджує та сприяє збільшенню врожайності.
Для правильної обрізки важливо підготувати заздалегідь такі інструменти:
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