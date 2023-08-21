Прокачай свой блог. Когда состоится Orange Forum: программа и спикеры конференции для блоггеров

С развитием технологий появилась еще одна площадка для бизнеса — социальные сети. Благодаря этому появился ряд профессий, связанных с ведением и развитием платформ. В частности, речь идет о блогерстве.

Сначала это была недооцененная ниша, которая не считалась полноценной профессией. Но на самом деле блогерство — почти круглосуточная работа. Об этом свидетельствует постоянная потребность в создании интересного контента и продумывании его подачи аудитории.

Потребность в постоянном росте, совершенствовании и новых стратегиях, которые не только помогут удержать своих читателей, но и привлечь новых. Так, блогерство — это полноценный бизнес, построенный на имидже личности.

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Как и любой бизнес, для роста он нуждается во вложениях, усилиях и обучении. С последним пунктом поможет первая масштабная конференция блогерской индустрии Orange Forum.

Мероприятие состоится в Киеве уже 26 августа в 10:00 на локации КВЦ Парковый. Для кого оно будет полезно, какая программа и звездные гости мероприятия, узнавай дальше.

Orange Forum — что это и кому будет полезно посетить

Orange Forum — первая украинская конференция для блогеров, экспертов и предпринимателей, которая направлена на развитие брендов и личного блога через социальные сети в современных условиях.

Главной задачей Orange Forum является развитие украинских инфлюэнсеров — тех, кто создает бизнес с помощью блога. Именно этим людям будет полезно посетить мероприятие.

Основательница форума — блогер, предприниматель, автор концепции оранжевого блогера Анита Соловей, а основательницей стала владелица диджитал агентства A/typical Анна Черненко.

Эти люди знают о социальных сетях не из Википедии, так что понимают, какие запросы беспокоят блогеров. Они подготовили для них много интересного. На форуме можно будет узнать:

рекомендации и лайфхаки для создания контента, который будет привлекать аудиторию;

как определиться с нишей и понять, в чем твоя уникальность;

как продавать в кайф и увеличивать LVT клиента;

как определить и привлечь свою целевую аудиторию, пользуясь самыми актуальными техниками;

как перестать бояться публичности и легко транслировать свои ценности в блоге;

как составить четкий план выхода на Х подписчиков и новый уровень заработка в блоге.

Программа и спикеры Orange Forum

Чтобы рассказать обо всех перечисленных полезных аспектах блогерского дела, организаторы подготовили участникам мероприятия насыщенную программу, которая продлится с 10:00 до 21:00. За это время у всех будет возможность:

посетить самый масштабный нетворкинг с блогерами и предпринимателями;

посетить тематические мастер-классы и интерактивы;

найти сообщество единомышленников, где вы сможете найти друзей, клиентов или подрядчиков для сотрудничества;

получить интерактивную тетрадь, разработанную специально под мероприятие;

присоединиться к дискуссионным панелям с инфлюэнсерами и лидерами рынка;

остаться на частном afterparty после окончания форума;

найти неожиданные локации для снятия крутого контента в блог.

Звездные спикеры: список

Среди приглашенных гостей, которые помогут разобраться со всеми вопросами программы, будут:

Сергей Притула Маша Ефросинина Ирина Горовая Леонид Мартынчик Борис Давыденко Михаил Бойко Дмитрий Евтушенко Александр Волошин Арина Гереева Екатерина Мотрич Анна Черненко Антон Бокий Алина Дикуха Юлия Бевзенко.

Забронировать место для участия в конференции можно по ссылке.

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