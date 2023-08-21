Прокачай свой блог. Когда состоится Orange Forum: программа и спикеры конференции для блоггеров

С развитием технологий появилась еще одна площадка для бизнеса — социальные сети. Благодаря этому появился ряд профессий, связанных с ведением и развитием платформ. В частности, речь идет о блогерстве.
Сначала это была недооцененная ниша, которая не считалась полноценной профессией. Но на самом деле блогерство — почти круглосуточная работа. Об этом свидетельствует постоянная потребность в создании интересного контента и продумывании его подачи аудитории.
Потребность в постоянном росте, совершенствовании и новых стратегиях, которые не только помогут удержать своих читателей, но и привлечь новых. Так, блогерство — это полноценный бизнес, построенный на имидже личности.
Как и любой бизнес, для роста он нуждается во вложениях, усилиях и обучении. С последним пунктом поможет первая масштабная конференция блогерской индустрии Orange Forum.
Мероприятие состоится в Киеве уже 26 августа в 10:00 на локации КВЦ Парковый. Для кого оно будет полезно, какая программа и звездные гости мероприятия, узнавай дальше.
Orange Forum — первая украинская конференция для блогеров, экспертов и предпринимателей, которая направлена на развитие брендов и личного блога через социальные сети в современных условиях.
Главной задачей Orange Forum является развитие украинских инфлюэнсеров — тех, кто создает бизнес с помощью блога. Именно этим людям будет полезно посетить мероприятие.
Главной задачей Orange Forum является развитие украинских инфлюэнсеров — тех, кто создает бизнес с помощью блога. Именно этим людям будет полезно посетить мероприятие.
Основательница форума — блогер, предприниматель, автор концепции оранжевого блогера Анита Соловей, а основательницей стала владелица диджитал агентства A/typical Анна Черненко.
Эти люди знают о социальных сетях не из Википедии, так что понимают, какие запросы беспокоят блогеров. Они подготовили для них много интересного. На форуме можно будет узнать:
Чтобы рассказать обо всех перечисленных полезных аспектах блогерского дела, организаторы подготовили участникам мероприятия насыщенную программу, которая продлится с 10:00 до 21:00. За это время у всех будет возможность:
Среди приглашенных гостей, которые помогут разобраться со всеми вопросами программы, будут:
Забронировать место для участия в конференции можно по ссылке.
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