Прокачай свій блог. Коли відбудеться Orange Forum: програма та спікери конференції для блогерів

З розвитком технологій з’явився ще один майданчик для бізнесу — соціальні мережі. Завдяки цьому народилася низка професій, пов’язаних з веденням та розвитком платформ. Зокрема, йдеться по блогерство.

Спершу це була недооцінена ніша, яка не вважалася за повноцінну професію. Та насправді блогерство — майже цілодобова робота. Про це свідчить постійна потреба генерувати цікавий контент та продумувати його подачу аудиторії.

Потреба постійного росту, вдосконалення та нових стратегій, які не лише допоможуть втримати своїх читачів, а й привабити нових. Так, блогерство — це повноцінний бізнес, побудований на іміджі особистості.

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Як і будь-який бізнес, для росту він потребує вкладень, зусиль та навчань. З останнім пунктом допоможе перша масштабна українська конференція блогерської індустрії Orange Forum.

Захід відбудеться в Києві вже 26 серпня о 10:00 на локації КВЦ Парковий. Кому він буде корисний, яка програма та зіркові гості заходу, дізнавайся далі.

Orange Forum — що це і кому буде корисно туди сходити

Orange Forum — перша українська конференція для блогерів, експертів та підприємців, яку спрямовано на розвиток брендів та особистого блогу через соціальні мережі в сучасних умовах.

Головним завданням Orange Forum є розвиток українських інфлюенсерів — тих, хто створює бізнес за допомогою блогу. Тож саме цим людям буде корисно відвідати цей захід.

Засновниця форуму — блогерка, підприємниця, авторка концепції оранжевого блогера Аніта Соловей, а співзасновницею стала власниця діджитал агенції A/typical Анна Черненко.

Ці люди знають про соціальні мережі не з Вікіпедії. Тож розуміють, які запити турбують блогерів та підготували для них багато цікавого. На форумі можна буде дізнатися:

рекомендації та лайфхаки для створення контенту, який залучатиме та утримуватиме аудиторію;

як визначитись з нішею і зрозуміти, у чому твоя унікальність;

як продавати в кайф та підвищувати LVT клієнта;

як визначити та залучити свою цільову аудиторію, користуючись найактуальнішими техніками;

як перестати боятися публічності та легко транслювати свої цінності у блозі;

як скласти чіткий план виходу на Х підписників і новий рівень заробітку в блозі.

Програма та спікери Orange Forum

Щоб розповісти про всі перелічені корисні аспекти блогерської справи, організатори підготували учасникам заходу насичену програму, яка триватиме з 10.00 до 21.00. За цей час у всіх буде можливість:

відвідати наймасштабніший нетворкінг з блогерами та підприємцями;

відвідати тематичні майстер-класи та інтерактиви;

знайти спільноту однодумців, де ви зможете знайти друзів, клієнтів або підрядників для співпраці;

отримати інтерактивний зошит, розроблений спеціально під захід;

долучитися до дискусійних панелей з інфлюенсерами та лідерами ринку;

залишитися на приватну afterparty після закінчення форуму;

знайти неочікувані локації для знімання крутого контенту у блог.

Зіркові спікери: перелік

Серед запрошених гостей, які допоможуть розібратися з усіма питаннями програми, будуть:

Сергій Притула Маша Єфросініна Ірина Горова Леонід Мартинчик Борис Давиденко Михайло Бойко Дмитро Євтушенко Олександр Волошин Аріна Гєрєєва Катерина Мотрич Анна Черненко Антон Бокий Аліна Дикуха Юлія Бевзенко

Забронювати місце для участі в конференції можна за посиланням.

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