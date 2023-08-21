Прокачай свій блог. Коли відбудеться Orange Forum: програма та спікери конференції для блогерів

З розвитком технологій з’явився ще один майданчик для бізнесу — соціальні мережі. Завдяки цьому народилася низка професій, пов’язаних з веденням та розвитком платформ. Зокрема, йдеться по блогерство.
Спершу це була недооцінена ніша, яка не вважалася за повноцінну професію. Та насправді блогерство — майже цілодобова робота. Про це свідчить постійна потреба генерувати цікавий контент та продумувати його подачу аудиторії.
Потреба постійного росту, вдосконалення та нових стратегій, які не лише допоможуть втримати своїх читачів, а й привабити нових. Так, блогерство — це повноцінний бізнес, побудований на іміджі особистості.
Як і будь-який бізнес, для росту він потребує вкладень, зусиль та навчань. З останнім пунктом допоможе перша масштабна українська конференція блогерської індустрії Orange Forum.
Захід відбудеться в Києві вже 26 серпня о 10:00 на локації КВЦ Парковий. Кому він буде корисний, яка програма та зіркові гості заходу, дізнавайся далі.
Orange Forum — перша українська конференція для блогерів, експертів та підприємців, яку спрямовано на розвиток брендів та особистого блогу через соціальні мережі в сучасних умовах.
Головним завданням Orange Forum є розвиток українських інфлюенсерів — тих, хто створює бізнес за допомогою блогу. Тож саме цим людям буде корисно відвідати цей захід.
Головним завданням Orange Forum є розвиток українських інфлюенсерів — тих, хто створює бізнес за допомогою блогу. Тож саме цим людям буде корисно відвідати цей захід.
Засновниця форуму — блогерка, підприємниця, авторка концепції оранжевого блогера Аніта Соловей, а співзасновницею стала власниця діджитал агенції A/typical Анна Черненко.
Ці люди знають про соціальні мережі не з Вікіпедії. Тож розуміють, які запити турбують блогерів та підготували для них багато цікавого. На форумі можна буде дізнатися:
Щоб розповісти про всі перелічені корисні аспекти блогерської справи, організатори підготували учасникам заходу насичену програму, яка триватиме з 10.00 до 21.00. За цей час у всіх буде можливість:
Серед запрошених гостей, які допоможуть розібратися з усіма питаннями програми, будуть:
Забронювати місце для участі в конференції можна за посиланням.
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